Non solo Eccellenza e Promozione. Si registrano diversi movimenti per i calciatori locali, anche in altri ambiti, soprattutto in serie D. Alex Gagliardini è un nuovo giocatore del Matese. Nei giorni scorsi il difensore classe 1996 ha apposto la firma che lo legherà alla formazione della provincia di Caserta, da qualche anno presenza consueta nella quarta divisione nazionale. Nella scorsa stagione Gagliardini ha militato tra Roma City e Pomezia, arrivando a quasi 200 presenze tra serie C e serie D. E in questa categoria ci sarà anche Samuele Carnevali, attaccante classe 2002 che militerà con l’Aquila Montevarchi, la squadra più antica della Toscana. Negli ultimi anni il calciatore offensivo ha giocato nell’Eccellenza abruzzese con il Capistrello, totalizzando 12 gol in 32 partite. Su di lui, prima dell’accordo con l’Aquila, si erano gettate anche L’Aquila e Giulianova. E c’è una nuova avventura anche per Daniele Fanali. Il giovanissimo calciatore classe 2007 ha firmato l’accordo che lo legherà al Gubbio, con cui giocherà nella categoria U17. Per il difensore, che può essere impiegato anche come centrocampista, si aprono le possibili porte del professionismo. Negli ultimi mesi sul ragazzo si era lanciato anche il Siena, ma alla fine sono stati gli umbri ad assicurarsi il giocatore che è arrivato dall’Urbetevere, dopo le esperienze con Nuova Tor Tre Teste, Civitavecchia, Dlf ed un provino con il Genoa. Negli ultimi tempi fanali ha ricevuto la chiamata della rappresentativa regionale Lnd U16 per un raduno e dalla Rappresentativa Nazionale U15 per partecipare al Torneo Club Lazio Young.

©RIPRODUZIONE RISERVATA