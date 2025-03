La Futsal Academy vince il derby contro il Santa Severa e giocherà in casa il primo turno in gara secca dei playoff del campionato di serie C1.

All’Ivan Lottatori la gara dell’ultima giornata di regular season è terminata sul punteggio di 5-2 in favore dei civitavecchiesi.

Lopez imbecca subito per Giocondo, con il capitano che infila in rete per il vantaggio nerazzurro. Un micidiale diagonale all’incrocio dello spagnolo fa esultare il pubblico del Lottatori per il gol del raddoppio.

Nel secondo tempo intervento giudicato scomposto di Appetecchi su Trappolini. Per il portiere arriva doppio cartellino giallo e quindi rosso. Dal dischetto è proprio il numero 10 a cambiare il risultato sul 3-0.

Una scucchiaiata in contropiede allunga i gol di distanza a quattro. Una puntata insidiosa di Fantozzi fa muovere lo zero dalla casella dei gol del Santa Severa.

Lopez è ancora scatenato e segna il 5-1 con un tiro dalla lunghissima distanza dopo situazione di portiere di movimento. In mischia Cavedal riduce il margine con un tiro basso a incrociare.

Quindi la Futsal Academy accede ufficialmente ai playoff da terza classifica e sabato giocherà al Lottatori la gara secca del primo turno contro lo Zagarolo, che all’ultimo secondo ha centrato la qualificazione agli spareggi, grazie ad una combinazione di risultati favorevoli.

«Siamo stati bravi a gestire energie e fare tanto turn over - dichiara mister Vincenzo Di Gabriele - lasciando Schiavi e Santomassimo in tribuna e non facendo giocare Terzini e Proietti. Il Santa Severa è venuto qui e si è giocato il derby alla pari senza demeritare. Il campo ha dato il suo verdetto».

E di verdetti ne sono arrivati anche in serie C2, con Quartiere Campo Oro e Atletico che hanno ottenuto la salvezza aritmetica con due giornate di anticipo. 15 i punti delle formazioni civitavecchiesi nei confronti della terzultima posizione, cosa che rende impossibile scendere sotto la soglia di +9, che permetterebbe la disputa dei playout. Il risultato che ha fatto saltare il banco è stato quello del Ronciglione, che a sorpresa ha perso contro il Vignanello, che era già stato dato quasi per spacciato nella lotta salvezza. Tornando al sabato agonistico, solo un pari per il Qco, che ha fatto 1-1 al Tamagnini contro l’Eventi Futsal.

Tantissimo il rammarico per i gialloverdi, che non hanno capitalizzato le numerose occasioni da gol create, con Bellumori che hanno avuto a lungo il pallino del gioco e sono andati a segno con Moretti.

Ma la rete romana ha vanificato tutti gli sforzi, con il Qco che torna a dover fare i conti con la mancanza di cinismo e di attenzione su questo tipo di partite, che sono diventate spesso delle trappole infernali lungo la strada.

«Abbiamo disputato un'ottima gara - commenta mister Umberto Di Maio del Qco - abbiamo preso pali e creato occasioni, si è spesso giocato a una porta sola. E' la classica giornata dove la palla non sarebbe mai entrata. Mi tengo la prestazione, siamo andati davvero bene. In classifica speriamo di agganciare il quinto posto, anche se gli altri risultati non ci hanno premiato, dovremo andare a vincere sul campo del District Seven. Faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione». È giunta una sconfitta, invece, per l’Atletico, che ha ceduto per 6-1 sul campo di una Virtus Monterosi che guarda sempre più in alto in classifica. Poca verve per la formazione di Massimo Pierantoni, che ha vissuto una delle giornate con meno smalto nel corso della stagione. I gialloblu stanno facendo i conti con un numero di assenze davvero elevato, che non gli sta permettendo di essere quella squadra di medio-alta classifica che la società voleva vedere in questo segmento conclusivo della stagione. «Con le numerose assenze che abbiamo avuto - dichiarano dall'Atletico - le cose non si sono messe bene. Abbiamo retto nel primo tempo, ma a lungo andare la differenza si è notata».

