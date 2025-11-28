La Futsal Academy riabbraccia l’impianto indoor della sua città. Questo sabato i rossoblù giocheranno al PalaSport Insolera-Tamagnini, con fischio d’inizio alle 15, per affrontare la Roma nel match valevole per l’ottava giornata di serie B. A causa della mancata disponibilità del Pala De Angelis, per un sabato i civitavecchiesi saranno di scena a via Barbaranelli, anche se i problemi logistici non sono stati ancora risolti. La Futsal Academy ha perso la vetta del girone, dopo il 2-2 scoppiettante contro il Cagliari, in favore dell’Ardea, che ora ha una lunghezza di vantaggio. E il quintetto di Vincenzo Di Gabriele ha due punti di margine nei confronti della Roma, la quale ha anche un -1 di penalizzazione. Quindi una sfida di grande respiro, con Santomassimo e compagni che si stanno abituando a stare a contatto con le migliori, anche se, come dichiarato da mister Di Gabriele, è ancora presto per inserire la Futsal sta le maggiori candidate ai playoff, che, ricordiamo, saranno centrati dal secondo al quinto posto.

«Abbiamo lavorato molto e messo benzina – dichiara mister Vincenzo Di Gabriele – siamo pronti. Sappiamo che sulla carta la gara di sabato con la Roma è quasi impossibile se si guardano i curriculum dei giocatori. Noi come ogni settimana cercheremo di mettere in pratica i nostri principi e fare il massimo. I ragazzi sono concentrati esclusivamente sulla partita e su quello da fare in campo. Pietrantozzi e Santomassimo non ce la faranno a giocare ma tutti daremo qualcosa in più anche per loro».

Intanto, dopo Trappolini, i rossoblù devono fare i conti con un’altra separazione, quella dell’esperto laterale Matteo Tiberi, che ha salutato il gruppo per passare al Quartiere Campo dell’Oro.

«In merito alle nostre dichiarazioni dell'11 novembre – hanno dichiarato dalla Futsal Academy – con le quali abbiamo asserito di non prevedere nessuna cessione in questo periodo, ma solo mercato in entrata, comunichiamo che due atleti hanno espresso la forte volontà di essere ceduti e noi abbiamo dato seguito alle loro richieste. La rosa costruita in estate ci ha portato oggi nelle prime posizioni della Serie B Nazionale e mai avremmo pensato che ci sarebbero stati giocatori intenzionati a lasciare per scendere di due categorie. Siamo comunque già al lavoro da tempo per rinforzare la rosa e tentare di confermare questa grande prima parte di stagione. Rimanete sintonizzati».

Futsal Academy-Roma sarà arbitrata da due fischietti siciliani di Acireale: Luigi Federico Barbagallo e Sebastiano Granata, mentre il cronometrista sarà Andrea Antagonista di Roma 2.

