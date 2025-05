Una giornata speciale, da vivere con il sorriso sulle labbra e tutta la voglia di vincere ancora, ma questa volta al di fuori della regione Lazio, espandendosi anche in Sardegna. C’è l’andata del primo turno dei playoff nazionali, con la squadra allenata da Vincenzo Di Gabriele che sarà di scena questo pomeriggio alle 15.30 in casa del Villaspeciosa, formazione che ha fatto suoi i playoff dell’isola. Ci sarà una bellissima atmosfera per Giocondo e compagni, che vivranno un’esperienza che il momento civitavecchiese ha potuto solo sognare negli ultimi 15 anni. Dopo aver vinto in rimonta i playoff regionali contro il Cecchina, la Futsal non si vuole fermare ed ora c’è l’andata del primo turno. Ci sarà un’accoglienza speciale per i nerazzurri, che poi la restituiranno domenica 1° giugno, quando ci sarà la gara di ritorno al PalaSport Insolera-Tamagnini. Davvero difficile capire che tipo di partita potrà essere, in quanto ci sono davvero pochi dubbi sul ripescaggio in B delle due contendenti, che non si conoscono affatto, visto che hanno vissuto su due latitudini diverse. «Dovremmo essere bravi sulla doppia gara – afferma mister Vincenzo Di Gabriele – perché la partita non finisce sabato. Siamo pronti, la squadra si è allenata bene. Sono felice di Lipparelli, che è in forma, e sono sicuro ci darà una grande mano per questo incontro». «Giocare sul parquet del palazzetto è tutto un altro sport – dichiara Jacopo Santomassimo – lo spirito è quello giusto. Vogliamo dimostrare il nostro valore, ma allo stesso tempo divertirci. Ricominciare a giocare dopo 40 giorni non è facile. Con i mister Di Gabriele e Percuoco stiamo preparando al meglio l’incontro anche per quanto riguarda lo studio dei nostri avversari. Giocare queste partite è sempre bello e andiamo giù consapevoli dei nostri mezzi». Villaspeciosa-Futsal Academy sarà arbitrata da Andrea Frau di Carbonia e Andrea Dessi di Oristano, mentre il cronometrista sarà Francesco Balistreri di Cagliari.

