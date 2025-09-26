Ultimo incrocio nella Coppa Divisione per la Futsal Academy. Alle 15 i rossoblù scenderanno in campo al noto campo PalaToLive di Roma per affrontare proprio la Roma nella giornata conclusiva del gironcino. Si tratta, in realtà, di uno scontro dal sapore di amichevole. Infatti l’Active Network, come da pronostico, ha vinto le prime due partite ed ha ufficializzato il suo passaggio del turno, chiudendo le porte alle altre contendenti, che lotteranno solo per ottenere il secondo posto.

Ma sarà comunque un’occasione speciale per mister Vincenzo Di Gabriele di poter testare la forma dei suoi ragazzi a due settimane dal via del campionato, tra l’altro contro una futura avversaria in serie B. Va ricordato che l’esperienza di Santomassimo e compagni nella nuova divisione avverrà l’11 ottobre, quasi sicuramente a Santa Marinella, contro i sardi del Villaspeciosa.

Per quanto riguarda la formazione, come giusto che sia, ci saranno importanti novità per la Futsal Academy, che farà degli esperimenti che potrebbero tornare utili nel corso dell’avventura nel campionato di serie B.

«La preparazione procede bene - dichiara l’allenatore Vincenzo Di Gabriele - stiamo lavorando molto, sia atleticamente che tatticamente allenandoci tutti i giorni. I ragazzi lavorano molto e con intensità. E’ il momento piu’ importante, dove stiamo mettendo benzina. Per quanto riguarda in maniera specifica la gara con la Roma, in particolare daremo spazio ai giovani dell’Under 19 anche per testarli e verificare il loro stato di forma. Vogliamo regalargli anche questa esperienza che da lustro al nostro settore giovanile».

Per Roma-Futsal Academy sono stati designati come arbitri Enrico Baratta della sezione di Ciampino e Mirko Rughetti, che invece appartiene a quella di Aprilia. Cronometrista dell’Aia di Civitavecchia, ovvero Maura Bruschi, una dei fischetti migliori che ha proposto negli ultimi anni la sezione locale del presidente Marco Sacco.

