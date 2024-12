Un fine settimana da incorniciare per il calcio a 5 civitavecchiese.

FUTSAL ACADEMY

Ancora un successo, il terzo consecutivo se si guarda il percorso sia in campionato che in Coppa, per la Futsal Academy, che all'Ivan Lottatori sconfigge per 2-1 la Vigor Perconti in serie C1.

«È stata una gara elettrica - raccontano dal club nerazzurro - a tratti nervosa, anche per una giornata arbitrale non proprio splendida, tra due squadre di valore, che puntano in alto in classifica. Dopo il primo tempo senza reti, la sblocca per la squadra di Vincenzo Di Gabriele una giocata di Proietti, subito vanificata dal pareggio avversario».

Ci pensa una rete di rapina di Santomassimo a regalare il timbro della vittoria ai padroni di casa che, con questo successo, si portano a quota sette punti in classifica.

«Questa è una vittoria che vale sei punti - afferma mister Vincenzo Di Gabriele - arrivata contro una squadra che punta a vincere il campionato. Davanti abbiamo creato tantissime occasioni da gol, peccato non essere riusciti a sfruttarle per chiudere prima la pratica. Abbiamo dimostrato di esserci, dietro è molto difficile segnarci. I ragazzi sono stati bravi a tenere duro contro una squadra con giocatori molto navigati».

ATLETICO CIVITAVECCHIA

Passando a quanto accaduto nella prima giornata del campionato di serie C2, partenza vincente per l'Atletico nel campionato di Serie C2. I gialloblu si sono imposti a Roma, dove hanno avuto ragione per 3-2 il Progetto Futsal.

Decisiva, per la vittoria della squadra di Simone Tangini, la doppietta di Patrizio Maggi, completata dal gol di Patrizio De Amicis.

Quindi parte bene l'avventura per i civitavecchiesi che vogliono ritagliarsi un ruolo di primo piano nel campionato cadetto regionale.

«L'Atletico Civitavecchia inizia nella partita è stata a rischio - racconta il ds gialloblu Danilo Di Pietro - a causa di un abbondante acquazzone che ha colpito la capitale per oltre un'ora. Tuttavia, a 20 minuti dall'inizio, la pioggia ha cessato e il sole è tornato a splendere, permettendo il regolare svolgimento dell'incontro».

Tangini ha dovuto fare a meno di Lipparelli, Alessio De Amicis e Notarnicola, ma ha fatto esordire l'under 21 Niccolò Luzzetti, di cui probabilmente sentiremo parlare in futuro. Il primo tempo è stato dominato dai tirrenici, che sono andati in vantaggio con due reti di Maggi e Patrizio De Amicis, pur non sfruttando altre occasioni con Leone e con il palo e Maggi. Nel secondo tempo, la squadra del presidente Muneroni ha abbassato il baricentro, permettendo agli avversari di prendere il controllo del gioco e accorciare le distanze sul 2-1. Nonostante ciò, l'Atletico ha corso pochi rischi, sfiorando il gol in contropiede con due pali colpiti da Leone e Bonadies. Maggi ha poi siglato il terzo gol, ristabilendo il doppio vantaggio. Nel finale, i romani hanno segnato il 2-3, ma senza creare ulteriori pericoli ai gialloblU, che hanno legittimato la vittoria.

La prossima settimana, l'Atletico affronterà l'Anguillara, squadra tra le favorite per la vittoria finale, al San Liborio Stadium.

QCO

Festa anche per il Quartiere Campo Oro, che inaugura al meglio il suo percorso nel calcio a 5, vincendo per 4-1 contro il Vallerano.

Di fronte ai 200 spettatori del Tamagnini, la squadra di Umberto Di Maio ha dimostrato i suoi ambiziosi propositi, suggellato dalla tripletta di Pernelli, a cui si aggiunge il centro di Nistor. Quindi comincia al meglio il campionato di C2 per le formazioni locali.

«Abbiamo disputato una grande gara sotto tutti i punti di vista difensivo e offensivo - spiega il tecnico del Qco, Umberto Di Maio - nel primo tempo, terminato 0-0, è stata una bella gara molto combattuta, dove abbiamo sfiorato più volte il goal, soprattutto in ripartenza. E dove Cleri quando è stato chiamato in causa ha chiuso la porta con ottime parate. Nel secondo siamo usciti fuori a livello atletico e abbiamo dilagato e chiuso la gara. Volevo fare i complimenti a tutti i ragazzi per la gara disputata».

©RIPRODUZIONE RISERVATA