Si parte. Dopo un’estate caldissima, e non solo per le temperature che si sono registrate su Civitavecchia, la Futsal Academy si mette ai blocchi di partenza per la nuova stagione di serie C1. Esordio avvincente e succulento per il quintetto del nuovo mister Vincenzo Di Gabriele, che attende all’Ivan Lottatori una delle maggiori protagoniste, così si pensa, del massimo torneo regionale, ovvero la Lidense. C’è subito un banco di prova rilevante, per capire se le ambizioni esposte dal club nel corso degli ultimi mesi, ovvero quello di tentare il salto verso la serie B, saranno certificate dalla realtà oppure no. Ovviamente non avrà nulla di decisivo di questo confronto, ma imporre subito il ritmo, contro una formazione di valore come quella ostiense, darà subito connotati importanti, soprattutto dal punto di vista mentale, ad un gruppo che è stato costruito in estate con arrivi che sono giunti da varie parti, cosa che non si era mai vista nella storia recente del calcio a 5 locale. La società del presidente Elso De Fazi ha chiuso per gli arrivi di Cristian Trappolini, Matteo Tiberi, Manuel Morra, Jacopo Santomassimo, Matteo Proietti, Luigi Aruanno, Samuele Di Gennaro, Manuel Terzini, a cui va aggiunto lo spagnolo Dario Lopez, che sarà assente per il primo scorcio del campionato, in quanto sta lottando tenacemente per recuperare da un infortunio di lungo corso. Tutto questo senza dimenticare l’ultimo arrivato, in ordine temporale, nel roster, ovvero il portiere Simone Schiavi, giunto anche per i problemi di tenuta fisica di Luigi Aruanno, che non sta attraversando un buon momento, a causa di un infortunio al ginocchio. L’estate della Futsal Academy è stata contraddistinta dalle voci negative nella prima parte, a causa dei tanti addii che hanno riguardato il club, soprattutto in direzione Quartiere Campo Oro, l’annuncio dell’accordo con Di Gabriele, il quale tradizionalmente non si accontenta di partecipare ai campionati, ma punta a primeggiare, come si è notato dai nomi con cui la rosa è stata rinforzata. «Ci tocca subito uno scontro diretto - dichiara mister Vincenzo Di Gabriele - con tre punti in palio, scenderemo in campo per ottenerli. Sarà complicato fare nostra la partita, loro hanno allestito un roster molto forte. Vediamo cosa succederà, in quanto so che i nostri avversari si stanno allenando sul parquet e quindi, per questo motivo, potremmo avere qualche vantaggio, visto che giochiamo sull’erba sintetica. Vogliamo far valere il fattore campo, in tutti i confronti interni. Se vogliamo vincere il campionato, in casa non possiamo sbagliare, con la prima classificata che andrà direttamente in serie B, mentre le formazioni dal secondo al quarto posto potranno accedere ai playoff. La nostra squadra è stata costruita bene, come dimostrano le amichevoli di grosso spessore che abbiamo sostenuto negli ultimi tempi, tra cui quelle con i nostri amici del Real Fabrica». Futsal Academy-Lidense sarà arbitrata da Massimiliano Giannini di Roma 2 e Gianvito Tria di Roma 1, mentre il cronometrista sarà Claudia Lozzi di Roma 2.

©RIPRODUZIONE RISERVATA