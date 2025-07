Il riposo e il mare per i giocatori della Futsal Academy non dureranno ancora a lungo. Mister Vincenzo Di Gabriele ha programmato il via degli allenamenti per la settimana antecedente il Ferragosto con dei test fisici, che si erano svolti anche lo scorso anno all’arrivo del tecnico in società. Ma quest’anno la missione è diversa, perché i rossoblu hanno ottenuto l’accesso alla serie B. La preparazione, ufficialmente, prenderà il via il 1° settembre, in attesa di capire come andrà a finire la questione PalaSport Insolera-Tamagnini, con la dirigenza del presidente Elso De Fazi al lavoro per capire se si riuscirà a trovare un accordo per gli spazi campo al palazzetto.

La partenza in una data che potrà sembrare lontana è dettata dal fatto che il campionato di serie B, storicamente, vede la prima giornata andare in scena nel periodo di metà ottobre, con diverse settimane di ritardo rispetto alla serie B. E non ci sono certezze anche su altre questioni, a cominciare al programma delle amichevoli del precampionato, che deve essere stilato, ma ci sarà sicuramente una sfida con l’Evergreen, in quanto è stata già annunciata dai gialloblù. Non ci sono notizie neanche su come sarà composto il girone per la Futsal Academy.

Dalla Divisione calcio a 5 non ci sono spifferi, anche se qualche voce negli ambienti del futsal sta comunque circolano. Due le strade che si potrebbero aprire, una molto battuta e l’altra che rimane comunque sulla finestra. Quella più probabile porta i ragazzi di Civitavecchia in un raggruppamento più vicino per componenti geografiche, con squadre del Lazio, soprattutto di Roma e dintorni, e 3-4 trasferte sarde, con notevoli costi da sostenere.

Si tratta sicuramente di un girone molto quotato sotto il profilo tecnico, come notato anche in occasione dello spareggio con il Villaspeciosa, con le rappresentanti isolane che non stanno certo a guardare. L’alternativa parlerebbe di una Futsal Academy collocata nel girone con toscane e umbre, che, paradossalmente, può rappresentare un vantaggio dal punto di vista delle trasferte, in quanto i chilometri e soprattutto i costi sarebbero inferiori, proprio per la mancanza dei viaggi in Sardegna.

