La Futsal Academy continua a stupire e si conferma in vetta al girone D di Serie B grazie a un’altra prestazione di grande personalità e qualità. Al Pala De Angelis i rossoblù di mister Vincenzo Di Gabriele superano nettamente per 6-2 lo Sporting Hornets, confermandosi una delle sorprese più luminose del campionato. L’avvio è tutto di marca civitavecchiese: al 3’ Proietti apre le danze con una bordata di sinistro che si infila sotto la traversa, ma al 5’ i gialloneri trovano il pari approfittando di una palla persa in area.

La reazione della Futsal è immediata: al 9’ Di Eugenio riporta avanti i suoi ribadendo in rete una palla vagante dopo una punizione. Per lui è la settima rete stagionale, sempre a segno in questo avvio di torneo. Al 14’ arriva il 3-1, un gol che farà il giro dei social: il portiere Schiavi, con un rilancio da porta a porta, sorprende il collega avversario, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Nella ripresa i rossoblù chiudono i conti al 2’, quando un clamoroso autogol degli Hornets su retropassaggio regala il 4-1. Gli ospiti provano il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma la Futsal difende con ordine e Schiavi si esalta con una grande parata.

Al 15’ Di Eugenio firma la doppietta a porta sguarnita, poi nel finale Lopez cala il 6-2 definitivo, fissando il punteggio e suggellando una prova di squadra maiuscola. Per Santomassimo e compagni è la quarta vittoria consecutiva: la Futsal Academy vola e si conferma pienamente meritevole del primo posto in classifica, ora in solitaria dopo gli inciampi delle dirette concorrenti, sorpresa assoluta di questo girone. In questo momento la formazione civitavecchiese vanta un punto di vantaggio sulla seconda forza, l’Ardea.

«Siamo stati bravi a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto – commenta un Vincenzo Di Gabriele non molto soddisfatto – Schiavi anche oggi ha fatto parate importanti ed il risultato è una conseguenza. Dopo la sconfitta con il Villaspeciosa, sapevo in cuor mio che la squadra sarebbe diventata quadrata. Abbiamo trovato gli equilibri giusti tra di noi, con i quintetti indovinati. È tutto una conseguenza dal lavoro settimanale e vanno fatti i complimenti ai ragazzi, non era facile perché siamo una neopromossa. La quota salvezza per me è 22 e speriamo di arrivarci il prima possibile».

«La squadra è partita bene e con la testa giusta – spiega il portiere Simone Schiavi, uno dei punti di forza della squadra rossoblù - la differenza la potevamo fare solo così in questo tipo di partita. Il gruppo mi sembra matura e in queste gare riusciamo a portarla a casa. La cosa prinicipale è che siamo riusciti a metterla su un piano giusto andando sul 3-1. Sto avendo un importante impatto con il pivot Di Eugenio, con cui dialogo a meraviglia. Federico aiuta anche me, visto che tiene molti palloni, li stoppa e fa salire la squadra. Siamo contenti, siamo forti, dobbiamo solo andare avanti».

