Sono stati giorni molto importanti, con tante partite, per il calcio a 5 locale. A dominare la scena è stato il derby del campionato di serie C1.

La Futsal Academy ha ritrovato sprint ed energie grazie alla seconda vittoria consecutiva, nonostante una prestazione non proprio eccezionale. I nerazzurri hanno fatto loro il derby, vincendo l’atteso match dell’Uliveto contro il Santa Severa per 3-2. Si sapeva che non era affatto una gara semplice per le questioni emozionali e per il fatto che stiamo sempre parlando di un derby, anche se con connotati diversi, in quanto il Santa Severa è sempre ultimo in classifica senza neanche un punto nel proprio forziere. Inoltre c’era il ritorno da avversario per mister Vincenzo Di Gabriele, che alla fine è riuscito a imporsi contro David Dell’Università, in una gara che ha richiamato molto pubblico e che è stata molto più combattuta rispetto a quanto si poteva attendere prima del via del confronto. Fondamentali le segnature di Lopez, di Terzini e dell'ex Morra. Per il Santa Severa in gol sono andati Cattaneo e De Paolis. Ora la zona playoff non è più un orizzonte per Mori e compagni, che la vedono raggiungibile già dal prossimo turno di campionato, nel quale avranno un test cruciale come quello sul campo della Lidense per la prima giornata di ritorno. Ancora parco Uliveto per i neroverdi, che attenderanno la visita del Casalotti.

«È stata una partita molto tirata come sapevamo - afferma mister Vincenzo Di Gabriele - siamo andati sotto subito e siamo stati bravi a ribaltarla. Abbiamo subito il pari allo scadere del primo tempo. Poi a 10 minuti dalla fine grazie al portiere di movimento Terzini ha portato il gol vittoria con uno schema. Complimenti agli avversari che hanno messo tutto e anche oltre oggi. Spero si risollevino in classifica per il bene del futsal locale. Il risultato poteva essere un po' più largo».

Prima vittoria lontano dal Tamagnini in serie C2 per il Quartiere Campo Oro. I ragazzi di Umberto Di Maio sono andati a vincere per 2-1 sul campo dell'Eventi Futsal. Le cose non sono cominciate sotto il profilo migliore per il Qco, che ha dovuto fare i conti con un infortunio a Pernelli nel corso della gara. Ma nonostante ciò i gialloverdi sono riusciti a portare a casa l'intera posta, grazie alle realizzazioni di Bellumori e Nistor su tiro libero, dopo una gara nella quale hanno avuto sempre il pallino del possesso e che lascia un po’ di rammarico per non averla chiusa prima, senza dover rischiare di uscire non con i tre punti in tasca.

«È stata una partita a senso unico - commenta mister Umberto Di Maio del Qco - totalmente dominata, abbiamo fatto 40 tiri e solo due gol. Siamo stati bravissimi a difendere il vantaggio. Ottimo esordio anche per Edoardo Sarracco, a cui faccio i complimenti, visto che è un ragazzo del 2006 che si sta mettendo in mostra».

Doppio impegno, invece, per l’Atletico sempre in serie C2 e sempre davanti al pubblico del San Liborio Stadium. Sabato è giunto solo un 2-2 nella gara contro la Virtus Monterosi. Lipparelli sfodera subito il sinistro e porta in vantaggio i suoi. Qualche sbavatura di troppo dietro consente ai biancorossi di rimontare, andando sul 2-1, il risultato e ci deve pensare nuovamente Lipparelli, con una sforbiciata che risulta decisiva ai fini dell’incontro, al termine del quale il quintetto di Simone Tangini non esce soddisfatto, in quanto puntava decisamente ai tre punti. E il riscatto è arrivato appena 72 ore dopo, con il match di recupero. L'Atletico è tornato a vincere contro il Città Eterna, sconfitto per 3-1. I civitavecchiesi hanno dimostrato la loro superiorità nel corso di tutto il confronto, tanto che l'unica rete romana è giunta su autorete. Nel primo tempo rete del vantaggio a cura di Leone con un bel tocco di suola, per deviare un rilancio dei propri compagni di squadra, e la raddoppia Maggi con un potente destro ad incrociare. Nella ripresa chiude il discorso Lipparelli con uno schema su punizione. La vittoria consente ai civitavecchiesi di portarsi a -3 dalla vetta della classifica, che ancora deve far capire quali saranno le squadre che saranno in corsa fino al termine del campionato per i posti che contano.

«Finalmente siamo tornati a fare un bel risultato - afferma il giocatore Francesco Bonadies - sabato scorso avevamo steccato. Abbiamo fatto una grande prestazione ed abbiamo meritato di vincere. Il Città Eterna è un'ottima squadra, ha provato a recuperarci, ma siamo riusciti a mantenere il vantaggio. Il campionato è talmente equilibrato che ogni partita sposta tantissimo in classifica».

Recupero pienamente convincente per l'Evergreen in serie D. All'arena Cosimi i gialloblu hanno sconfitto per 9-2 il Fidene. Nessun problema per la squadra di Fabrizio Fattori, che ha travolto gli avversari grazie alle doppiette di Marinaro e Traini ed ai centri di Incorvaia, Marcucci, Paolini, Agozzino e Verde. Con questo successo l'Evergreen è ancora al comando del girone, appaiato al Casale di Roma, ma con un'altra partita da recuperare, fissata per il 3 gennaio a Nepi. Ma i gialloblu scenderanno in campo già questa sera per un'altra sfida di campionato, in casa contro il Parioli, in programma alle 20.30 al campo della Mediana.

