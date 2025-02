Posticipo molto amaro per la Futsal Academy. Esce sconfitta la squadra di Vincenzo Di Gabriele, che cade per 3-2 sul campo del Cccp nel posticipo del campionato di serie C1. Al PalaTorrino di Roma i nerazzurri non riescono a ritrovare l’approdo alla vittoria. E di problemi ce ne sono stati, visto che la Futsal si è dovuta presentare in campo senza ben quattro squalificati, tra Morra, Trappolini, Santomassimo e Tiberi. Nei primi minuti c’è una chance per parte: prima Schiavi ferma la controffensiva romana, quindi Giocondo spreca su un tap in a pochi passi dalla porta. I padroni di casa sono ancora pericolosi e per poco non vanno avanti. Proietti costringe ad una paratona il portiere avversario con una delle sue classiche serpentine. Schiavi risponde attentamente su una punizione avversaria. Un bel tiro da fuori permette al Cccp di andare in vantaggio nel finale di primo tempo, ma su uno schema di punizione Lipparelli segna il suo primo gol dal ritorno in nerazzurro. Un potente tiro dalla destra del Cccp scheggia la traversa, poi su calcio d’angolo giunge il gol del nuovo vantaggio dei rossi. Proietti pareggia con il suo solito sinistro che finisce sotto le gambe del portiere. E direttamente da punizione c’è il gol che chiude definitivamente la contesa.

«Abbiamo fatto una grande partita - spiega mister Vincenzo Di Gabriele - dimostrando di avere cuore e anima. Abbiamo mandato in guerra tre bambini di 16 anni che non hanno sfigurato, anzi. (Di gennaro, Lutzu, Farace) 2 espulsioni dove la prima il nostro capitano Giocondo subisce una gomitata e a terra senza fiato dice una parolaccia all’avversario. L’arbitro anziché punire la gomitata riammonisce Giocondo e lo espelle. A parti inverse Lipparelli sbraccia per prendere la posizione, metro inverso, doppio giallo ed espulsione per Lipparelli. Non penso gli arbitri siano prevenuti, ma penso che spesso siano arroganti e presuntuosi. Non ho mai parlato degli episodi arbitrali e se stavolta mi ci soffermo è perché su una partita in bilico come questa mi sembra evidente quanto hanno inciso. Per il resto dopo la partita di ieri sera posso dire che andremo in serie B! Questa è una squadra vera!».

Sabato prossimo nuovo impegno, questa volta in casa, quando arriverà la visita del Ciampino, in uno scontro da vincere, perché il secondo posto in classifica e è ora distante sei punti ed è necessario evitare il ritorno da parte delle dirette inseguitrici.

Sconfitta pesante, invece, per il Santa Severa, che ha perso per 10-0 ad Ostia contro il Parma Letale e continua nel suo trend di battute d’arresto.

Scendendo in serie C2, si registra un sabato molto soddisfacente per le due civitavecchiesi. L’Atletico ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, grazie al 3-1 ottenuto in trasferta nel campo coperto di Vignanello. I ragazzi diretti da Simone Tangini vanno avanti anche grazie alla fortuna con un autogol. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano, ma ci pensa l’esperto pivot Leone a riportare avanti i ragazzi civitavecchiesi. Nel finale Luzzetti completa l’opera, con l’Atletico che ripropone i marcatori del vincente derby di qualche giorno prima. I gialloblu, con questa trasferta molto positiva, riducono a quattro le distanze dalla zona playoff.

«Sapevamo che giocavamo su un campo ostico - affermano dall'Atletico - ma i ragazzi di mister Tangini sono venuti fuori. Sono tre punti importanti, che dimostrano la forza della squadra, che vuole ambire al podio del girone. Ora avremo a disposizione anche Mori e Maggi, con cui pensiamo di essere pronti nel rush finale».

Ed a festeggiare ci ha pensato anche il Quartiere Campo Oro, che si riprende dallo stop del San Liborio Stadium, vincendo davanti al pubblico amico del Vittorio Tamagnini per 5-2 contro lo Spinaceto. La squadra di Umberto Di Maio parte forte e va subito avanti nel punteggio e da lì va in controllo, non permettendo mai ai romani, che hanno dimostrato di essere in salute nell’ultimo periodo, di poter rientrare e di poter sporcare e minare le certezze dei gialloverdi. Tripletta per Saraceno, incolla anche Pernelli e Nistor. I tre punti tengono ancora a galla i gialloverdi, che sperano ancora nella qualificazione ai playoff.

«La squadra è andata molto bene - commenta mister Umberto Di Maio del Qco - abbiamo riscattato la sconfitta nel derby. Forse abbiamo giocato il miglior primo tempo della stagione, con due tocchi e chiudendo l'avversario nell'area di rigore. Abbiamo disputato un'ottima partita nel secondo tempo, siamo andati in controllo anche quando loro hanno inserito stabilmente il portiere di movimento. Faccio i complimenti ai ragazzi, continuiamo su questa strada e non guardiamo la classifica. Ottima prova per Saraceno e Gabriele Sarracco».

