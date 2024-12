A pochi giorni dalla partenza del campionato, si registra un altro ingresso in entrata per la Futsal Academy, che sabato debutterà alle ore 15 all’Ivano Lottatori nel forte scontro contro la Lidense, che sarà valido per la prima giornata del girone B di Serie C1. I nerazzurri hanno chiuso l’accordo con il portiere Simone Schiavi, che ha già debuttato con la formazione allenata da Vincenzo Di Gabriele in occasione dell’amichevole contro l’Aranova. Classe 1998, l’estremo difensore ha giocato in passato con il Grande Impero in Serie B, oltre a vestire le maglie di Laurentino e Torrino. Schiavi è giunto alla Futsal Academy, anche per le traversie che stanno riguardando il collega di reparto Luigi Aruanno, che ha dei problemi al ginocchio e che attualmente non può dare la massima affidabilità, in una stagione dove i civitavecchiesi non vogliono lasciare nulla al caso, perché l’obiettivo dichiarato è quello di ottenere la promozione in Serie B.

