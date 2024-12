Il mese di novembre finisce con una nuova sconfitta per la Futsal Academy, che si arrende per 4-3 sul campo del Cecchina nel campionato di serie C1. C’è un problema per i nerazzurri quando giocano fuori casa, in quanto si tratta addirittura della quinta sconfitta di fila per il quintetto di Vincenzo Di Gabriele quando gioca lontano da Borgata Aurelia.

La doppietta di Trappolini e il gol di Tiberi non hanno consentito al quintetto di Vincenzo Di Gabriele di muovere la classifica, con la zona playoff che si allontana nuovamente per la Futsal ed ora è distante tre lunghezze.

La pausa di fine mese, che porterà le squadre di C1 e C2 ad approcciarsi al mercato di dicembre.

«Il primo tempo abbiamo giocato molto bene sbagliando almeno 4 gol nitidi - commenta mister Vincenzo Di Gabriele - nel finale andiamo sotto 2-0 su due errori individuali. Secondo tempo col portiere di movimento prendiamo subito il 3-0. Ma la recuperiamo 3-3 a 4 minuti dalla fine dove l’inerzia era dalla nostra grazie ad una prova di carattere. Prendiamo il 4-3 su un errore di marcatura evitabile e non è servito a nulla provarci fino alla fine».

Rimanendo in serie C1, ancora una sconfitta pesantissima per il Santa Severa, che ha ceduto per 11-0 all’Uliveto contro il Bracelli.

Scendendo in serie C2, non sono giunte vittorie neanche lì per le squadre locali. Finisce in pareggio la sfida sul parquet di Vignanello per il Quartiere Campo Oro, che ha l’amaro in bocca per una vittoria che molto probabilmente meritava.

Il gol di Pernelli non è bastato per uscire vincitori dal campo della provincia di Viterbo.

«Non mi capacito di come non siamo riusciti a vincere - afferma il mister del Qco, Umberto Di Maio - abbiamo avuto una serie infinita di occasioni. Ci manca qualcosa in attacco, ma l'impegno dei ragazzi non si discute. Hanno dato tutto e gli faccio i complimenti. Ora arriva il mercato, dove ci sistemeremo. Il nostro obiettivo non cambia, puntiamo alle zone di vertice della classifica».

La classifica vede i gialloverdi in piena zona playout, da cui non riescono ad uscire, ma allo stesso tempo sono solo sei i punti di distacco dai playoff.

Sconfitta, invece, per l’Atletico, che cede per 4-2 nel posticipo sul terreno di gioco del Vallerano a Roma.

L'occasione era di quelle ghiotte per il quintetto di Simone Tangini, che rimane con un fortissimo odore di amaro in bocca.

Se l’Atletico avesse vinto, si sarebbe collocato da solo al comando. In rete Bonadies e Maggi. Leone e compagni si mantengono, comunque, nel gruppetto al terzo posto.

«Nel secondo tempo potevamo anche vincerla per le occasioni avute sotto porta - spiegano dall'Atletico - poi siamo andati sotto 3-1 con il portiere di movimento abbiamo accorciato, ma abbiamo preso il gol del 4-2».

Quinta vittoria consecutiva per l'Evergreen nel campionato di serie D. All'arena Cosimi i gialloblu hanno regolato per 5-4 il Play Selva Candida. Ma non è stato per niente facile il compito della squadra di mister Fabrizio Fattori, che era sotto di due retine poi è riuscito a ribaltare la situazione. Ancora protagonista il presidente Paolini con una tripletta, a cui si aggiungono i centri di Agozzino e Marinaro. Con questo successo continua il duello in vetta tra Evergreen e Casale di Roma.

