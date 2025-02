Entra nel momento decisivo il campionato di serie C1 per la Futsal Academy. Questo pomeriggio alle 15 i nerazzurri saranno alla Longarina, perché ad attenderli c’è un’altra squadra che ha bisogno di fare punti, ovvero il Parma Letale.

Infatti i “parmigiani” sono in piena lotta, quantomeno, per garantirsi un playout casalingo, mentre i nerazzurri cercando di riprendere il cammino dopo la prima sconfitta casalinga della stagione, per mano della capolista La Pisana. Il percorso nel finale di regular season per il quintetto di Vincenzo Di Gabriele riserva questo match complicato, lo scontro al vertice del Lottatori contro il Cecchina e poi due gare assolutamente nelle mire dei civitavecchiesi, quelle contro Santos e Santa Severa, che devono essere da sei punti per chi vuole ottenere l’accesso ai playoff e provare a conquistare l’obiettivo dichiarato in estate, ovvero la promozione in serie B, che alla città manca da tanti anni.

La classifica non è certamente semplice per la zona playoff, in tanti vogliono soffiare il piazzamento alla Futsal Academy ed ogni risultato negativo può aprire la strada alle dirette concorrenti. Unici assenti saranno Lipparelli per motivi lavorativi e l'infortunato Tirante.

«A differenza delle ultime due settimane ci siamo allenati tutti al massimo - afferma mister Vincenzo Di Gabriele - compresi Proietti e Lopez che sono tornati disponibili e al 100%. Al posto degli assenti, dentro due under 17 che continueremo a valorizzare».

Giocherà solo per l’onore il Santa Severa, che alle 15 ospiterà al campo dell’Uliveto la Lidense, con il pronostico che pende tutto dalla parte degli ospiti, che sono terzi e stanno battagliando proprio con la Futsal Academy.

Sarà un turno di grosso impatto anche in serie C2. Sabato in casa per il Quartiere Campo Oro, che alle 18 ospiterà davanti al pubblico amico del Vittorio Tamagnini la Virtus Monterosi. È una gara sicuramente da vincere per la formazione diretta da Umberto Di Maio, che ha bisogno di vincere, non tanto per raggiungere i playoff, che ad oggi sembrano davvero troppo lontani, come sentenzia il -10 dal terzo posto della classifica, ma per una posizione di prestigio, che possa concedere qualche possibilità al gruppo caro al presidente Antonello Quagliata di prendersi un ripescaggio per partecipare alla nuova serie C1. La stagione sembra difficile da correggere per una soluzione importante, di quelle che venivano prospettate ad inizio stagione, ma più volte negli ultimi mesi il club ha fatto presente che il ritardo con cui è pervenuta la notizia della presenza in C2, non ha consentito alla dirigenza di fare i passi che aveva preventivato. Ancora assente l'infortunato Vaitovich, out anche Gabriele Sarracco per influenza.

«È una partita importante anche in ottica classifica - dichiara il tecnico del Qco, Umberto Di Maio - in caso di successo possiamo accorciare sul quarto posto. Sarebbe buono per il criterio dei ripescaggi. Affrontiamo una squadra forte, che fino a due settimane fa era seconda in classifica. Dobbiamo sfruttare il fattore campo, in casa abbiamo fatto sempre bene. Vogliamo fare bottino pieno».

Ha assolutamente bisogno di respiro l’Atletico, che alle 17 sarà a Roma per incontrare il fanalino di coda Settecamini. La squadra del nuovo tecnico Massimo Pierantoni va a caccia di una vittoria schiacciacrisi, in un girone di ritorno che sta diventando sempre più difficoltoso e che, senza un’inversione di tendenza, costringerà i gialloblu a dover combattere addirittura per la salvezza, cosa non messa in scaletta lo scorso autunno, periodo nel quale i civitavecchiesi hanno anche occupato il primo posto del girone B. E le brutte notizie sono giunte anche nel corso della settimana. Il Giudice sportivo è tornato a far piovere dalle parti di San Liborio: dopo l’espulsione contro il District Seven Maggi è stato squalificato per due giornate, fuori per lo stesso motivo per un turno Leone e Luzzetti.

«Arriviamo a questa gara con moltissime defezioni - sottolineano dall'Atletico - tra squalifiche e impegni di lavoro, ma siamo certi che domani gli atleti a disposizione di mister Pierantoni, proprio da questa emergenza prenderanno lo spunto per effettuare una grande prestazione. Ci proveremo fino all'ultimo minuto di questa stagione ad uscire fuori da questa imbarazzante situazione di classifica creatasi nel tempo, che, ripeteremo all'infinito, va stretta alla società, soprattutto per il roster ad oggi allestito».

