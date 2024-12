Si conclude con una sconfitta esterna il campionato di Serie C1 per la Futsal Academy, che si arrende per 5-2 sul campo del Gap. È stata la classica gara di fine stagione, senza particolare mordente da ambedue le parti. Il gruppo di Umberto Di Maio aveva sotto per 4-0 il primo tempo e poi ha avuto una reazione nella ripresa. In rete Mondelli e Terzini. Quindi la Futsal Academy termina il campionato al quartultimo posto del girone con 30 punti, a -9 dalla zona playoff.

«Nel primo tempo non siamo praticamente scesi in campo - commenta mister Umberto Di Maio - anche se è stata poco più di un’amichevole, dopo una stagione molto dura nella quale abbiamo conquistato una grande salvezza».

