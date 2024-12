Ancora un’entrata per la Futsal Academy nel mercato estivo. La società del presidente Elso De Fazi ha presentato di fronte al proprio ambiente di Borgata Aurelia un nuovo volto: il jolly romano Jacopo Santomassimo. Le voci sul suo arrivo al Lottatori si rincorrevano da diverse settimane e sono diventate realtà con l’ufficializzazione da parte anche del direttore sportivo Andrea Scorpioni. Santomassimo è un giocatore che darà esperienza alla squadra di Vincenzo Di Gabriele: classe 2000 che nella scorsa stagione si è messo in mostra in Serie B con il Club Sport Roma. Intanto i nerazzurri sono sulle tracce anche di Manuel Morra, perno del Santa Severa nelle ultime stagioni. In occasione della presentazione di Santomassimo, i massimi dirigenti della Futsal Academy hanno anche annunciato che il 18 luglio ci sarà il primo incontro della squadra ad Aurelia per svolgere una serie di test fisici, propedeutici per la preparazione atletica.

«Le mie ambizioni sono le stesse della società - dichiara Jacopo Santomassimo - speriamo di portarle a termine e di regalare una gioia a tutta la gente che verrà a sostenerci e che era già presente a questo mio primo approdo a Civitavecchia. Nelle scorse settimane avevo annunciato che stavo pensando di lasciare il mondo del calcio a 5, ma in realtà volevo vedere se c’era qualche società che era interessata a me e sono stato ben felice di accettare la proposta della Futsal Academy. Sono bastati pochi minuti di dialogo con mister Di Gabriele per accettare di venire a giocare qui. È stato facile accettare, speriamo di far bene veramente. L'obiettivo è importante cercare di portare a casa questo campionato. Conosco già alcuni giocatori che fanno parte del gruppo, in particolar modo Cristian Trappolini, che è venuto a salutarmi in occasione di questa presentazione. Quindi l’inserimento sarà facilitato, poi ho visto che ci saranno Lopez e Proietti, sono davvero felice per questo. Cercherò di integrarmi al meglio nel gruppo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA