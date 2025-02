Un sabato per un’occasione di riscatto. La Futsal Academy riceverà alle 15 la visita del Ciampino all’Ivan Lottatori nel programma della ventesima giornata del campionato di serie C1. Con la conclusione della regular season che sembra essere sempre più imminente, visto che in questi 40 giorni ci si giocherà tutto per i primi posti, cosa che ha in mente anche il quintetto di Vincenzo Di Gabriele, voglioso di dare l’assalto alla seconda posizione. Attualmente lì c’è il Cecchina, che ha accumulato sei punti di vantaggio sui civitavecchiesi, dopo la bruciante sconfitta nel posticipo sul campo del Cccp. La Futsal deve guardarsi anche alle spalle, perché negli specchietti retrovisori ci sono anche Lidense, Santa Gemma, Cccp e Vigor Perconti, che sono a un tiro di schioppo dai civitavecchiesi. Il Ciampino non sembra essere un avversario particolarmente ostico per i nerazzurri, che sono in un periodo di rallentamento, dove i pensieri, molto spesso, sono andati più verso le direzioni arbitrali sfavorevoli, che hanno inciso nelle ultime due gare. Ma questo non dovrà essere un concetto prioritario, in quanto la Futsal Academy deve rimettersi sulla marcia migliore per completare un percorso fondamentale. Ancora tanti problemi di formazione per Vincenzo Di Gabriele, che dovrà rinunciare, così come accaduto contro il Cccp, a quattro giocatori squalificati, che, in questo caso, sono Giocondo, Lipparelli, Morra e Trappolini. A loro si sono aggiunti Aruanno e Lutzu, con quest'ultimo che lunedi è stato autore dell’assist per Proietti sul gol del 2-2. «Siamo in emergenza lo sappiamo - spiega mister Vincenzo Di Gabriele - ci continuiamo ad allenare molto bene e sono sicuro sabato faremo una grande partita. I ragazzi sono consapevoli di quanto pesano i tre punti di sabato. Ho parlato con giocatori e società e da qui alla fine non vogliamo più parlare con gli arbitri e degli arbitri che possono sbagliare. Dobbiamo andare dritti per il nostro percorso e fare in modo che con i loro errori non influiscano sul risultato».

È stato nominato il Cecchina, che questo sabato giocherà all’Uliveto, per la precisione alle 15, in quanto il Santa Severa avrà questo incrocio che, a dire il vero, sembra essere più importante per la Futsal Academy rispetto ai neroverdi, che, ricordiamo, sono sempre ultimi in classifica con zero punti. Pensare ad un eventuale scherzo da parte dei santamarinellesi non sembra la cosa migliore, ma in questi casi mai dire mai.

Scendendo in serie C2, di sabato giocherà solo l’Atletico, in quanto il Quartiere Campo Oro ha anticipato con la trasferta sul campo del Fabrica. E i gialloblu saranno di scena nella tana del San Liborio Stadium, perché alle 15 affronteranno il Ronciglione. Non sembra essere un match particolarmente complicato per gli uomini di Simone Tangini, anche se gli avversari, penultimi in classifica, hanno raccolto gli stessi punti di Leone e compagni nell’ultimo mese. «Domani incontriamo il fanalino di coda Ronciglione - afferma il direttore sportivo Ermanno Muneroni - su sedici partite ne hanno perse undici, pareggiate tre con solamente due vittorie all'attivo, il peggior attacco e peggior difesa del campionato, ma sono proprio queste le gare da non sottovalutare assolutamente e da non prendere sottogamba. Sono convinto che i miei ragazzi sapranno approcciare nel modo giusto il match per continuare a provarci fino alla fine di raggiungere almeno il podio di questo campionato che ad oggi non sembra avere una chiara regina assoluta». E intanto gli impegni continuano ad avvicendarsi, perché l’Atletico ha giocato anche mercoledì scorso per la Coppa Lazio. Ne è scaturito un 2-2 sul campo della Virtus Monterosi, anche se l’incontro non aveva nessuna importanza agonistica, in quanto i civitavecchiesi sono stati bravi a qualificarsi al secondo turno con una giornata d’anticipo. In rete Maggi e Notarnicola.

«È stato soltanto un onorare l'impegno che ci vedeva già qualificati - spiegano dall'Atletico - inoltre c'è stata anche qualche defezione a poche ore dalla trasferta e quindi gara affrontata si con la solita concentrazione ed impegno ma sicuramente con un atteggiamento molto più rilassato, per dare soprattutto minutaggio a chi ne aveva avuto meno. Un ringraziamento alla società Monterosi per l'ospitalità ricevuta».

