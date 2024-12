Non sarà per niente semplice fare ancora punti nel campionato di serie C1 per la Futsal Academy. Alle 16 i nerazzurri saranno di scena sul campo del Ciampino, che, vincendo, sorpasserebbe in classifica proprio la squadra allenata da Vincenzo Di Gabriele, chiamata a ridurre il -5 dalla vetta della classifica per sperare di rientrare nel giro che conta del girone B. Sarà assente Proietti, che ha rimediato ben tre giornate dal Giudice sportivo. Indisponibili sicuri anche Lopez e Santomassimo. «Per questo appuntamento numericamente saremo contati - dichiara mister Vincenzo Di Gabriele - ci saranno molti 16enni in panchina che stanno emergendo piano piano e sono certo da qui alla fine risulteranno importanti. Abbiamo le nostre certezze e ci giocheremo le nostre carte per vincere sapendo che sarà molto difficile ma confido nello stato di forma di Tiberi e Giocondo recuperato dall’infortunio e sono certo non faranno rimpiangere gli assenti». E in settimana è giunta una sconfitta che non ha bloccato il cammino in Coppa Italia di serie C1. I nerazzurri hanno perso per 4-1 sul campo dell’Albano nel ritorno del primo turno del torneo, che avrà anche una fase nazionale che chi vincerà in quella regionale. Come già detto, il 10-1 dell’andata aveva di fatto chiuso la pratica, con mister Vincenzo Di Gabriele che ha, giustamente, dato priorità agli impegni di campionato, a partire dalla difficile trasferta di sabato a Ciampino. Il primo tempo si è chiuso per 2-0 in favore dei padroni di casa, che hanno triplicato nella ripresa. Solo qui è giunta la reazione civitavecchiese con il gol di Trappolini. «È stata una partita che abbiamo interpretato male - ha affermato mister Vincenzo Di Gabriele - questo punto non mi spiego il 10-1 dell’andata. Il 4-1 sta stretto all’Albano che ha giocato meglio di noi. Non sono per niente contento di come la squadra approccia le gare in trasferta. Della partita di ieri sono contento solo dell’esordio di Emanuele Bonaventura che ha fatto interventi di livello tra i pali. Salvo la prestazione dei giovani 2008 Taldini, Lutzu e Di Gennaro che anche se per pochi minuti hanno fatto vedere cose interessanti. Dobbiamo imparare tutti che non si può sempre fare la giocata, ma che avvolte anche buttare la palla in fallo laterale o fare qualche fallo intelligente non è un reato». Giocherà a Cecchina, invece, il Santa Severa, che alle 15 sarà impegnata in trasferta, con la speranza di raccogliere i primi punti di una stagione che ha visto i neroverdi sempre soccombere, così come accaduto in Coppa Italia, dove in settimana è giunta l’eliminazione dalla manifestazione. La formazione di mister Dell’Università ha perso per 7-2 sul campo dell’Ardea.

Passando al campionato di serie C2, il Quartiere Campo Oro cerca riscatto con il match casalingo delle 18 al Tamagnini contro il Fabrica. I gialloverdi di mister Umberto Di Maio hanno perso sabato scorso ed hanno ceduto anche nell’esordio in Coppa Lazio per 2-1 sul campo del Vignanello. In gol per i gialloverdi è andato Bellumori. «Al di là di chi va in campo - dichiara il tecnico del Qco, Umberto Di Maio - sappiamo che è una gara molto importante per la classifica, quindi entreremo in campo per vincerla a tutti i costi cercando di sfruttare il fattore campo. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, con giocatori che lo scorso anno militavano in serie B con il Real Fabrica». Intanto il mercato del Quartiere Campo Oro non si è ancora concluso. Dopo lo spagnolo Aliaga, la società del presidente Antonello Quagliata ha raggiunto l’accordo con il giocatore uruguaiano Stefano Rossi. Come si può facilmente intuire, si tratta di un ragazzo di origini italiane, che si è formato in Spagna, paese dove è approdato da piccolo con la famiglia. Laterale classe 2005 nato a Montevideo, Rossi ha già giocato in Italia con la maglia della Fenice Veneziamestre, dove ha fatto anche parte del roster della squadra di A2 Elite. In Spagna Rossi è stato con Maristes Lleida, Balaguer, Cervera e Pena Real Madrid Melilla. Martedì il nuovo giocatore gialloverde atterrerà in Italia per cominciare la sua avventura sotto la guida di mister Umberto Di Maio. Sfida esterna per l’Atletico da seconda della classe. I gialloblu giocheranno lontani da casa, alle 17 sul terreno di gioco del Ronciglione, in una rivincita a quattro giorni dallo scontro di Coppa, vinto da Leone e compagni per 8-4 in terra lacustre. La squadra di Simone Tangini ha dimostrato di saperci stare bene nelle parti alte della classifica e quindi farà di tutto per restarci. Particolarmente ispirato Todaro con una tripletta, a cui si aggiungono le doppiette di Smeraglia e Lipparelli, oltre al sigillo di Trombetta. «La squadra di Tangini - afferma il ds gialloblu Danilo Di Pietro - largamente rimaneggiata, sfodera una prestazione convincente, confermando il buon periodo di forma».

©RIPRODUZIONE RISERVATA