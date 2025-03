Ci sono solo tre giornate a disposizione della Futsal Academy per poter ottenere il pass per i playoff del campionato di serie C1. L’Ivan Lottatori dovrà ritornare ad essere quel fortino inespugnabile questo pomeriggio alle 15, quando ci sarà la visita del Cecchina. Ovviamente è periodo di conti e di pensieri per quel che concerne la classifica. Il Cecchina sembra essere troppo lontano da raggiungere al secondo posto: ben otto sono i punti di vantaggio sulla formazione di Vincenzo Di Gabriele. E la Futsal non ha ancora certamente ipotecato il piazzamento per gli spareggi promozione, perché staziona al quarto posto, con una lunghezza di margine sul Cccp e due rispetto al Tc Parioli. La sensazione è che questo sia il turno che può decidere tutto: infatti negli ultimi due match la Futsal Academy sfiderà il penultimo della classe Santos e il fanalino di coda Santa Severa. Ovviamente le partite vanno giocate, ma chi arde a un posto playoff e chi ha dichiarato ampiamente di puntare al salto di categoria, non può fallire queste partite. Ma prima c’è il Cecchina, ostacolo molto duro sulla strada di Giocondo e compagni, che nel girone di ritorno ha fallito solo l’appuntamento sul campo del Bracelli e per il resto le ha vinte tutte, anche contro la capolista La Pisana. Va anche ricordato che la Futsal Academy potrebbe sperare di terminare terza, se riuscirà a scalzare la Lidense, che è a +2. «Siamo quasi in vetta alla montagna - afferma mister Vincenzo Di Gabriele - e mi aspetto domani che i ragazzi diano tutto per raggiungerla perché ci sarà un campo strapieno di passione. Nei momenti difficili ho cercato di mettermi sempre in prima linea e indicare la via giusta da seguire alla squadra. Oggi devono essere loro a illuminare me e la partita con le loro giocate e il loro tasso tecnico. Mi aspetto una grande partita». E sul campo del Bracelli ci andrà a giocare il Santa Severa, che alle 18 sarà di scena contro i capitolini, con la sempre tenue speranza di raccogliere i primi punti stagionali. In serie C2 c’è da chiudere il prima possibile il discorso salvezza, che non è argomento da allarme immediato, ma è meglio far chiudere qualsiasi pensiero negativo e concludere una stagione che non è andata malissimo, ma neanche bene, stando alla situazione attuale delle squadre civitavecchiesi. Il match più duro ce l’ha l’Atletico, che alle 15 ospiterà al San Liborio Stadium il Vallerano. Di fronte al quintetto di Massimo Pierantoni una tra le formazioni più quotate del campionato, che ha nelle rime la conquista della C1. I gialloblu si sono ripresi con i tre punti ottenuti in casa del Settecamini ed hanno 18 punti di vantaggio sulla diretta concorrente per gli spareggi playout, ricordando che bisogna avere +9 per stare tranquilli. E chi punta ad una salvezza senza strascichi è anche il Quartiere Campo Oro, ancora di scena al Tamagnini, che alle 18 dovrà confrontarsi con il Vignanello. Non si tratta di una gara particolarmente complicata, perché il team della provincia di Viterbo è terz’ultimo ed ha perso tutte le gare del girone di ritorno. Qui il discorso classifica è leggermente meno impacchettato, in quanto i punti di margine sulla zona playout sono solo quattro, con l’Eventi Futsal che deve ancora disputare una partita, anche se le lunghezze di superiorità rispetto proprio al Vignanello, che affronterebbe al playoff, sono 16. Quindi non resta che vincere questo incontro per non rimettere in gioco qualcosa che non avrebbe avuto senso riferire alla partenza del torneo. Assenti Novello e Paolucci, rientra tra i convocati Vaitovich, per il quale nel corso della gara sarà deciso come utilizzarlo. «È una gara da vincere a tutti i costi - afferma mister Umberto Di Maio del Qco -cercando di scalare qualche posizione in classifica. Vogliamo chiudere il campionato nel miglior modo possibile».

