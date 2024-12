Sarebbe stato un ottimo pareggio alla vigilia, ma a conti fatti non è così favoloso.

La Futsal Academy ha impattato per 4-4 in casa della Lidense, una delle formazioni maggiormente accreditate per la qualificazione ai playoff.

La squadra di Umberto Di Maio ha disputato una prova maiuscola e si porta a casa il rammarico per non aver fatto un risultato ancora migliore.

Ancora una volta indiavolato Mondelli, che ha segnato tutte e quattro le reti.

Poi un giallo: prima l'arbitro concede un tiro libero alla Futsal e poi torna indietro, scatenando le proteste nerazzurre.

Questo risultato tiene a +12 la Futsal Academy nei confronti del Santa Severa ultimo.

«Abbiamo disputato una grande partita - afferma mister Umberto Di Maio - una delle migliori della stagione. Peccato non aver trovato la vittoria. Mondelli ha fatto una prestazione paurosa, ma anche perché i compagni hanno giocato alla grande. Ancora una volta dobbiamo fare i conti con direzioni arbitrali per nulla piacevoli. Il rigore che ha permesso alla Lidense di raggiungerci non può esistere mai. Quello che è successo dopo per il tiro libero che inizialmente ci è stato concesso, per me è incommentabile, sono cose che non dovrebbero accadere».

