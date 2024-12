La Lnd Lazio ha reso noti gironi e calendari del prossimo campionato di Serie C1. Anche quest’anno a portare avanti il nome di Civitavecchia ci sarà la Futsal Academy, che è stata inserita, dopo un paio di anni, nel girone B, cosa che non avrà grosse conseguenze dal punto di vista organizzativo ed economico, semplicemente perché il gruppo che proietta verso Sud è l’A e quello verso Nord il B. Il quintetto del neo tecnico Vincenzo Di Gabriele se la dovrà vedere con Bracelli, Cccp, Casalotti, Lidense, La Pisana, Santa Gemma, Parma Letale, Ciampino, Pro Calcio Cecchina, Santa Severa, Santos, Parioli e Vigor Perconti. La Lnd ha annunciato anche il calendario del campionato. L’esordio dei nerazzurri è stato programmato per sabato 21 settembre, quando ci sarà la prima uscita casalinga alle 15 all’Ivan Lottatori contro la Lidense. La prima trasferta ci sarà sette giorni dopo, all’entrata di Roma, su via Mattia Battistini, alle 18 sul campo del Bracelli. Sarà un campionato davvero forsennato, con la conclusione prevista già per il 23 marzo, ancora prima rispetto agli anni scorsi dopo la regular season aveva la sua chiusura ad aprile o comunque a stretto giro di posta con il periodo pasquale. Ci saranno dei turni infrasettimanali: mercoledì 16 ottobre e mercoledì 29 gennaio con i due scontri con il Casalotti. Gli attesi derby contro il Santa Severa si disputeranno sabato 19 ottobre a Borgata Aurelia e sabato 1° febbraio, si spera, al Pala De Angelis di Santa Marinella, in quanto i neroverdi devono ancora fare i conti con i lavori in corso di svolgimento al loro impianto principale e disputeranno le partite casalinghe, fin quando non sarà tutto risolto, presso il campo dell’Uliveto al parco Martiri delle Foibe. La regular season terminerà, come detto, domenica 23 marzo, ancora con un match interno all’Ivan Lottatori, con la Futsal Academy che se la dovrà vedere con il Cccp, che qualche giorno fa ha affrontato in amichevole il Quartiere Campo Oro.

