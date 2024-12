La terza uscita della Futsal Academy ha visto impegnati i nerazzurri nel triangolare di Anguillara ed è terminata con due pareggi. La prima gara è stata giocata alla pari da parte del quintetto di Vincenzo Di Gabriele contro la compagine di Serie B Club Sport Roma. Finisce 1-1 con rete del vantaggio di Andrea Giocondo. Gara di rara intensità e gran belle giocate che resta sempre in sostanziale equilibrio come il risultato finale. Nella seconda gara i civitavecchiesi hanno affrontato la Virtus Anguillara. Sotto di due reti, meritatamente anche per la bravura degli avversari, nel secondo tempo la Futsal Academy alza i ritmi e, dopo averla pareggiata, ha anche molte occasioni per portarla a casa senza fortuna e precisione.

«Altra tappa importante e allenante per i ragazzi - dichiarano dalla Futsal Academy - che stanno sempre più diventando un gruppo solido e amalgamato. Buoni spunti per mister Vincenzo Di Gabriele per gli impegni futuri».

