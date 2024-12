Finisce con gli ultimi impegni il 2024 delle squadre locali, che militano in serie C1 e serie C2.

Partiamo dalla massima categoria regionale, con un fondamentale scontro che attende la Futsal Academy, di scena alle 15 ad Ostia contro la Lidense. Gli avversari sono davanti in classifica, in quanto occupano il terzo posto con 26 punti, mentre il gruppo di Vincenzo Di Gabriele insegue a quota 22, grazie all’ottimo percorso delle ultime settimane e vuole avvicinare proprio la Lidense. Si tratta della prima giornata di ritorno, segno che il tempo inizia a stringere e quindi serve portare a casa certi scontri al vertice per poter continuare a cullare il sogno playoff e di conseguenza la serie B. «Domani andremo lì per vincere - afferma mister Vincenzo Di Gabriele - siamo al completo e sono sicuro i ragazzi faranno una grande prestazione dopo la settimana di allenamenti dove si sono allenati forte. Stiamo bene sotto il punto di vista mentale e atletico».

Nello stesso girone gioca in casa anche il Santa Severa, che, sempre alle 15, attende al campo del parco Uliveto il Casalotti, sempre con la voglia di ottenere la prima vittoria stagionale, da cui il quintetto di Dell’Università non è andato lontano in occasione del derby contro la Futsal Academy.

Scendendo in serie C2, spicca la gara casalinga del Quartiere Campo Oro, che alle 18 ospiterà al Vittorio Tamagnini il District Seven, una delle squadre che ha fatto un deciso percorso in discesa nelle ultime settimane. Chi ha carburato a vuole continuare nella serie positiva è il quintetto di Umberto Di Maio, che si è liberato anche della situazione trasferta, con il primo successo lontano da casa che è giunto nell’ultimo weekend. Ancora qualche problema di formazione per i gialloverdi, con Mancini che non ha ancora recuperato dall’infortunio, mentre Vaitovich sarà a disposizione solamente da gennaio. Intanto è vicinissimo il tesseramento di Luca Di Gennaro, per il quale si profila un presente nel calcio a 5, visto che è conosciutissimo in città per le esperienze vissute nel campo grande, soprattutto con la maglia della Compagnia Portuale. «Stiamo abbastanza bene - dichiara l'allenatore del Qco, Umberto Di Maio - dobbiamo vincere per forza per accorciare in classifica. Affrontiamo una squadra che arriva da cinque sconfitte consecutive. Avranno voglia di rivalsa, ma la nostra determinazione deve prevalere».

Gara esterna, invece, per l’Atletico, che alle 15.30 sarà ospite dello Spinaceto in uno scontro che non sembra di quelli complicatissimi per i ragazzi diretti da Simone Tangini, ma che dovranno fare loro per continuare a sperare di agganciare la zona playoff, che si era allontanata con il pareggio contro il Monterosi e poi nuovamente avvicinata con il recupero felice contro il Città Eterna. La classifica continua a confermarsi molto stretta, almeno nella sua parte sinistra, tanto che l’Atletico è a soli tre punti dalla vetta, mentre il Quartiere Campo Oro accusa sette lunghezze di ritardo, che si riducono a cinque se consideriamo la zona playoff. Quindi c’è tutto da mettere in atto per le due squadre civitavecchiesi. Intanto si continua a parlare molto di calciomercato in città, anche perché è prevista un’altra finestra dove ci potrebbero essere dei movimenti. Il via è previsto il 2 gennaio, con conclusione fissata per il 29 del primo mese del 2025. In queste settimane circolano in città voci su alcuni giocatori che vorrebbero cambiare destinazione. Quando le liste saranno aperte si potrà capire se si tratta solamente di chiacchere da bar, o se, evidentemente, le voci saranno fondate.

