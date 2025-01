Sono giorni ricchissimi di eventi e di notizie di calciomercato per le squadre del futsal locale, tra partite, turni infrasettimanali e ultimi giorni prima della chiusura delle liste. Partiamo dal campionato di serie C1, che vedrà la Futsal Academy scenderà in campo questa sera, alle 21, contro il Casalotti davanti al pubblico dell’Ivan Lottatori. La squadra di Vincenzo Di Gabriele arriva a questa gara fiera della sesta vittoria consecutiva, ottenuta sabato scorso, sempre a Borgata Aurelia, quando ha sconfitto con un eloquente 10-3 il Tc Parioli, che eppure era messa non male in classifica e puntava addirittura ad insidiare la posizione nella griglia playoff dei ragazzi civitavecchiesi. Non c'è stata mai storia nei 40 minuti della partita: solo una squadra in campo soprattutto nella prima frazione di gioco, ovvero quella di Vincenzo Di Gabriele, che è andata negli spogliatoi sul 9-0, grazie ad un gioco arioso e in verticale, con scambi rapidi che hanno completamente distrutto le resistenze degli avversari. Triplette per Santomassimo e Giocondo, doppietta di Tiberi, in gol anche Terzini e Proietti. Unica notizia negativa di giornata l’espulsione di capitan Mori, che sembrava evitabile. Ma di questo ne parleremo più avanti nel corso dell’articolo.

«Sapevo che siamo in una grande condizione atletica - dichiara ara mister Vincenzo Di Gabriele - e l'abbiamo dimostrato. Nel primo tempo abbiamo surclassato gli avversari, mostrando il nostro valore. Siamo pienamente in palla. Peccato solo per i quattro gol subiti. Nella ripresa ho concesso spazio a tutti i ragazzi, preservando eventuali infortuni e diffidati. Ma siamo in un momento veramente magico in cui possiamo sconfiggere tutti. Vogliamo ripetere la stessa partita anche contro il Casalotti».

Ed ora l’occasione per continuare a viaggiare a fortissime velocità, visto che ci sarà questa sfida contro un altro quintetto della capitale. Davanti La Pisana è irraggiungibile, mentre il secondo posto può essere nelle mire dei civitavecchiesi, c’è solo da superare, ora come ora, quel Cecchina che continua a fare bene. «Il Casalotti verraà qui per cercare di prendere i tre punti e se non diamo tutto sarà difficilissimo batterli - afferma mister Vincenzo Di Gabriele - sono un’ottima squadra allenata da un mister che ha esperienza da vendere. Per noi è una finale che non vogliamo sbagliare. Ho visto i ragazzi carichi e con tanta voglia».

Ancora una sconfitta, invece, per il Santa Severa, sempre nel campionato di serie C1, che si è dovuto arrendere per 5-0 sul campo del Santa Gemma, in una gara che si sapeva sarebbe stata particolarmente difficile per i neroverdi, che, quantomeno, non hanno subito una sconfitta pesante nei numeri. La gara prevista per questa sera contro La Pisana, invece, è stata rinviata a martedì prossimo, ore 21, con teatro il campo dell’Uliveto, in attesa che terminino i lavori al Pala De Angelis, cosa che dovrebbe avvenire nei primi vagiti della primavera.

Ma c’è grandissima attesa, invece, per il turno infrasettimanale del campionato di serie C2, che vede in programma, per questa sera alle 21 al San Liborio Stadium, il derby tra Atletico e Quartiere Campo Oro, che tornano a fronteggiarsi dopo lo scontro dello scorso ottobre, sempre in turno infrasettimanale, quando a vincere furono i gialloverdi per 3-2 dopo 60 minuti molto emozionanti. Difficile capire chi la potrebbe spuntare, anche perché le due squadre sono ancora fuori dai giochi playoff e condividono la stessa posizione in classifica, la sesta, con 23 punti, a -7 dalla zona per gli spareggi promozione. Per quanto riguarda gli assenti gli ospiti dovranno rinunciare all’indisponibile Vaitovich, mentre i padroni di casa non avranno ancora in campo Maggi, che deve finire di scontare le giornate di squalifica. Ci arriva meglio a questo scontro sicuramente il Qco, che sabato scorso ha vinto la propria partita del Tamagnini per 5-2 contro il Città Eterna, dopo una gara quasi sempre comandata da Bellumori e compagni. Protagonista Daniel Nistor con una tripletta, con lo score completato dalle segnature di Saraceno e Moretti.

«Buona prova da parte nostra - spiega mister Umberto Di Maio del Qco - abbiamo sempre avuto noi il pallino del gioco. Dobbiamo migliorare ancora alcune situazioni di gioco, ma siamo sulla strada giusta. Sono contento del fatto che stiamo scalando posizioni in classifica. Faccio i complimenti ai ragazzi».

Discorso diverso, invece, per l’Atletico, che sta vivendo un momento di flessione dopo una partenza di grido. Infatti i gialloblu hanno perso per 2-1 sul campo dell’Anguillara. Ma questo risultato non deve essere preso solo negativamente, in quanto il quintetto di Simone Tangini ha lottato contro una delle squadre che dovrebbe contendersi lo scettro del girone B fino agli ultimi istanti della regular season.

«Prestazione splendida dei nostri ragazzi - affermano dall'Atletico - nonostante la sconfitta abbiamo disputato una partita davvero superlativa contro una squadra di valore. I ragazzi hanno dato tutto, ci hanno messo resilienza e sacrificio. Facciamo i complimenti a tutti. Peccato aver dovuto affrontare questa partita con una formazione molto rimaneggiata, con assenze anche dell'ultimo minuto, altrimenti avremmo potuto dire ulteriormente la nostra e magari fare risultato. Abbiamo giocato spesso con il portiere di movimento, con Danilo Boriello che ha subito fatto bene nonostante non avesse nessun allenamento sulle spalle. Questa sconfitta ci deve dare ancora più forza in vista del derby di mercoledì prossimo».

Ma il mercato non si è fermato solamente a Danilo Boriello per quanto riguarda l’Atletico, visto che anche il Qco si era mosso, raggiungendo l’accordo con due giocatori. La società del presidente Antonello Quagliata ha stretto la mano a Francesco Galati, pivot di Anzio classe 2005, con un fisico molto strutturato, in quanto è alto 1 metro e 93 centimetri. Il nuovo giocatore gialloverde vanta due anni di esperienza tra gli U19 nazionali, dove ha totalizzato 10 gol. Inoltre Galati ha disputato tre partite in serie A2 e cinque in Coppa Divisione. Il ragazzo ha fatto il suo percorso nel Città di Anzio, nella categoria cadetta, e nella prima parte di stagione è stato in C1, in prestito all’Ardea. Inoltre il Qco ha trovato l’accordo anche con Alessandro Paolucci, ragazzo classe 1999 che proviene dal Santa Severa. E nelle ultime ore ci sono stati dei colpi di scena davvero importanti. L’Atletico ha perfezionato l’accordo con Alessio Donati, giocatore che vanta esperienze con Futsal Academy e, negli ultimi tempi, anche con il Santa Severa, società che è stata ringraziata da parte del club della presidentessa Olimpia Santoro per aver favorito la conclusione positiva dell’operazione. E i gialloblu non si sono certo fermati. Luca Mori ha deciso di lasciare la Futsal Academy, di cui era anche capitano, e passa alla squadra allenata da Simone Tangini. Una decisione, quella di Mori, giunta proprio nelle ultime ore del mercato di gennaio. Mori va dai nerazzurri ai gialloblu attraverso la formula del trasferimento. Il giocatore si è già unito ai suoi nuovi compagni, anche se seguirà il derby contro il Quartiere Campo Oro dalla tribuna. Infatti sabato scorso Mori è stato espulso nel corso della partita tra Futsal Academy e Tc Parioli, ricevendo così una giornata di squalifica. Tanta la soddisfazione per il "nuovo" direttore sportivo dell'Atletico, Ermanno Muneroni, che ha raggiunto l'accordo con due giocatori molto conosciuti in città a neanche una settimana dal suo incarico. Partita finita? Certamente no, visto che quello tra Atletico e Futsal Academy è diventato uno scambio. Nelle ore successive la società del presidente Elso De Fazi ha ufficializzato l'accordo con il pivot Daniele Lipparelli, che negli ultimi tempi ha vestito e segnato tanti gol con la maglia dell’Atletico. Un giocatore che torna a calcare il sintetico dell'Ivan Lottatori e che darà manforte in area di rigore per la squadra di Vincenzo Di Gabriele, ora che le cose si sono messe bene. L'obiettivo del club nerazzurro è di convocarlo per la partita contro il Casalotti. Lo scambio tra le due società è avvenuto anche per accontentare i due giocatori, che hanno manifestato l’intenzione di cambiare squadra.

