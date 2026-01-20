Nella 19esima giornata del girone C di Promozione arriva uno scossone importante in alta classifica. Il Fregene di mister Natalini cade sul campo dell’Atletico Ardea con il punteggio di 3-1, al termine di uno scontro diretto che rilancia con forza le ambizioni. Una sconfitta pesante per i biancorossi, che restano comunque al comando della graduatoria, ma vedono ora l’Ardea portarsi a sole tre lunghezze di distanza. Quest'ultima, forte non solo del successo, ma anche della vittoria nello scontro diretto, elemento che potrebbe pesare nella corsa finale. La gara si mette subito sui binari giusti per l’Atletico Ardea, che affronta il match con grande intensità e determinazione. A sbloccare il risultato è Morbidelli, bravo a finalizzare una manovra rapida e a dare fiducia ai suoi. Il Fregene prova a reagire e trova il pareggio con Scifoni, momentaneo dato il nuovo sorpasso targato Federici. Nella ripresa i padroni di casa chiudono definitivamente i conti con Di Fausto, che firma il 3-1 finale e fa esplodere la gioia del proprio pubblico. Per il Fregene si tratta di uno stop che non cancella quanto di buono fatto finora, ma che impone una riflessione in vista delle prossime giornate. Per l’Atletico Ardea, invece, è una vittoria che vale doppio: tre punti pesantissimi e un segnale chiaro al campionato. La lotta per la promozione è più aperta che mai.

