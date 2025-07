Prosegue a ritmo serrato il calciomercato del Fregene Maccarese, club impegnato in Promozione laziale. La stagione 2025-2026 è alle porte e la società continua a blindare i propri punti fermi, gettando basi solide per un anno ambizioso. Nelle ultime ore sono arrivate altre tre conferme di spessore: il portiere Alessio Pacelli e gli attaccanti Flavio Di Vilio e Loris Gallinari, che vestiranno ancora una volta la maglia biancorossa.

AL VIA IL PROGETTO CONTINUITÀ. Classe, esperienza e affidabilità: Alessio Pacelli sarà ancora il numero uno del Fregene. Il portiere, protagonista di un’ottima annata, ha dimostrato grande leadership, risultando spesso determinante nei momenti chiave del campionato. La sua permanenza rappresenta un importante tassello per garantire sicurezza al reparto difensivo e puntare all'Eccellenza. In attacco, invece, rimangono Flavio Di Vilio e Loris Gallinari, due giocatori che si sono distinti per grinta, tecnica e senso del gol. Il primo, noto per la sua rapidità e capacità di inserirsi negli spazi, ha spesso spezzato le partite con le sue accelerazioni. Discorso diverso per il secondo, più fisico e abile nel gioco aereo, bravo nel fornire un contributo notevole sia in termini realizzativi che di lavoro sporco per la squadra. La conferma di questi tre profili chiave è un messaggio chiaro da parte della dirigenza, puntare sulla continuità tecnica e sulla coesione del gruppo, per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia competitiva. Con il tecnico Natalini saldo alla guida, il Fregene Maccarese sta ponendo delle fondamenta da protagonista. Non si escludono altri movimenti in entrata nelle prossime settimane ma l’identità dello spogliatoio è già ben delineata.

