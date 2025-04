Pronti e via, si torna subito in campo. Il calcio dilettantistico non si ferma mai e prosegue spedito verso l'imminente turno infrasettimanale. Nel girone C di Promozione, in data odierna, andrà in scena la 31esima giornata di campionato. E in casa Fregene Maccarese, il brutto stop per 2-1 con il Montenero - durante lo scorso weekend - fa ancora rumore, anche in virtù del sorpasso in classifica del Città di Formia. I biancorossi, proprio per questo, sono obbligati a dare una risposta ritornando alla conquista di punti fondamentali in ottica playoff. Gli uomini di mister Natalini, infatti, saranno di nuovo protagonisti già a partire dalla giornata di oggi dove alle ore 16 presso l'Aristide Paglialunga ospiteranno la Fonte Meravigliosa. Il match di andata, terminato 1-1, è soltanto acqua passata dato che attualmente entrambe le compagini concorrono ancora per determinati ma al contempo differenti obiettivi. In particolar modo, gli ospiti ricoprono un 13esimo posto equivalente ad una piena zona playout e dunque, la ricerca di punti per ottenere una salvezza matematica è indispensabile come non mai. Dipilato e compagni, invece, con la loro terza posizione si trovano sia a -1 dalla seconda classificata che a -5 dalla capolista Pro Calcio Tor Sapienza.

