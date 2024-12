TUSCANIA – Francesco Capparella, ventidue anni di Civitavecchia è il nuovo preparatore atletico della Maury's Com Cavi Tuscania. Nonostante la giovane età può vantare un curriculum di tutto rispetto avendo lavorato con alcune delle più prestigiose società della regione.

Prossimo alla laurea in Scienze Motorie, ha al suo attivo numerosi attestati sulla preparazione atletica ma anche specializzazioni concernenti la riabilitazione e la direzione posturale.

Oltre al Tuscania Volley quest'anno si occuperà anche di una società sportiva di calcio, "la migliore nel territorio di Civitavecchia" ci tiene a precisare.

Il 2 settembre avrà inizio la preparazione atletica per cui gli abbiamo chiesto quale sarà il programma di partenza.

"Allora la prima parte della preparazione atletica consiste nel rientrare sicuramente al regime. Per quanto riguarda anche l'aspetto fisico, ma per fortuna in questo gruppo praticamente tutti sono si sono già allenati quest'estate, quindi partiremo già con un livello molto avanzato e andremo a fare molti esercizi per la stabilità del tronco e di mobilità e metteremo piano piano subito la forza con carichi già sopra all'80/75 per cento del massimale".

Come varierà il programma nel corso del campionato?

"Avrà chiaramente dei cambiamenti e non sarà un programma statico, anzi è molto modulabile sia in base allo stato degli atleti e alla partita che dovremo affrontare chiaramente la preparazione cambierà. Sicuramente il volume totale che andremo a fare settimanale durante l'anno non sarà così ampio rispetto a quello della preparazione, in modo tale da non affaticare eccessivamente i ragazzi, ma sicuramente non sarà un lavoro leggero. Questo è poco ma sicuro".

Quando prevedi che la squadra sarà al top della forma?

"Diciamo che al top della forma è difficile starci e tutti allo stesso momento. Il mio ruolo sta più che altro nel far sì che gli atleti arrivino in campo non stanchi, anzi dovranno essere in grado di affrontare la partita nel migliore dei modi. Poi sicuramente quando ci saranno partite importanti il mio ruolo sarà appunto di cercare in tutti i modi che tutta la squadra sia ovviamente nello stato migliore possibile".

I ragazzi dovranno osservare una dieta particolare? Potrà cambiare nel corso del campionato?