Se la sosta obbligatoria del campionato di Promozione, sia stata positiva per il Santa Marinella di mister Fracassa, lo sapremo solo domenica prossima.

Di certo, il blocco del torneo, consentirà ai rossoblu di poter proporre, per l’importante impegno di domenica tra le mura amiche dello stadio Ivano Fronti con il Pianoscarano due nuovi giocatori, il centrocampista Orlando e il portiere Antonelli.

Gli ultimi arrivati in riva al Tirreno saranno due ulteriori punti di forza per l’undici santamarinellese.

Parlando della squadra, pensa che, ad oggi, ha mantenuto quelle che potevano essere le promesse fatte in precampionato?

«Sì l'analisi è giusta. Diciamo che secondo me stiamo rispettando i programmi, anche se non è mai semplice. Comunque dipende anche dai programmi, poi c'è sempre il campo a decidere, ci sono gli imprevisti, le variabili però ci siamo fatti trovare pronti. Abbiamo avuto, nelle ultime tre partite, assenze importanti come Cerroni, Caforio e Gentili, e per due giornate è stato fuori anche capitan Gallitano. Ma la squadra, nonostante tutto, ha saputo sopperire alle assenze ed è andata dritta per la sua squadra. Quindi, significa, che si sta amalgamando un gruppo solido».

Una squadra che viene da otto vittorie nelle ultime nove partite, poi però è inciampata contro il fanalino di coda Ronciglione.

«È vero, quella era una partita dove noi dovevamo fare di più, conosco bene questo tipo di gare, quando ti incontrano si arroccano in difesa, ti chiudono tutti gli spazi e tu ti trovi in difficoltà. Però sai che giochi sempre in trasferta, su un campo ostico, contro squadre che hanno bisogno di punti e si difendono con il coltello tra i denti, ottenendo il risultato, non facendo giocare l’avversaria. Per noi è stato un campanello d'allarme perché, quelle partite, si ripeteranno specialmente nel girone di ritorno e questo ci deve far capire che dobbiamo avere un altro tipo di atteggiamento».

Dopo aver atteso per tanto tempo un centrocampista, la società ha provveduto a prendere Orlando, un giocatore di categoria che potrebbe fare la differenza.

«Diciamo di sì, è venuto Lorenzo Orlando, un giocatore importante, è ragazzo che ha sempre militato in categorie superiori, quindi viene pronto per giocare. Ha delle caratteristiche tecniche per sopperire dove noi eravamo un po' carenti. Noi siamo una squadra molto tecnica e brevilinea, che ha delle caratteristiche importanti di qualità e lucidità. Ha sostanza anche a livello fisico e secondo me, con Orlando, farà molto bene».

Chiudiamo invece con quella che sarà la partita delle partite, quella di domenica prossima con il Pianoscarano, secondo in classifica, ad un punto da voi. Potrebbe essere lo snodo del girone di andata?

«Per noi quella gara diventa fondamentale, perché incontriamo una diretta concorrente per la lotta alla testa della classifica. Dobbiamo fare risultato per forza, perché comunque giochiamo in casa, giochiamo davanti al nostro pubblico e perché abbiamo tutte le carte in regola per fare risultato. Poi ci sarà una sosta obbligata per noi e quindi ritorneremo in campo il 5 gennaio. Ben venti giorni di stop che per una squadra che è ai vertici, sono deleteri».

