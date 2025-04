Un 31esimo turno di campionato, in quel del girone A di Eccellenza, che fra tutti i risultati maturati ha visto il pareggio per 1-1 in Fiumicino-Certosa. Un punto a testa, che di fatto soddisfa più gli ospiti - quasi matematicamente salvi - che i padroni di casa, dopo una gara combattuta da ambo le parti. Al “Pietro Desideri”, nonostante una prima mezz’ora di gioco povera di occasioni, sono i rossoblu a passare in vantaggio. Sul finale del primo tempo, al 40', ci pensa Formisano a siglare la rete del momentaneo 1-0. Se gli aeroportuali si dimostrano poco concreti, protagonisti nel non aver messo il lucchetto alla sfida, per il Certosa non è lo stesso discorso. Al 73’, con una ripresa movimentata, arriva il gol del definitivo 1-1 con un sigillo messo a segno da De Angelis. Nel recupero, prima dell’espulsione di Trinchi, Fiumicino sfortunato. Solo l'incrocio dei pali, sugli sviluppi di corner, può fermare Spagnoletti da quella che sarebbe stata una vera e propria impresa. Gli uomini di mister Lodi, in attesa del prossimo incontro con la Viterbese, a livello di classifica guadagnano 1 punto sull'Academy Ladispoli ma ne perdono 2 sulla Luiss. Quest'ultima, ricoprente la più vicina zona playout, adesso a +5.

©RIPRODUZIONE RISERVATA