QUI ECCELLENZA. La classifica marcatori, d'altronde, è come se fosse uno specchio di quella generica. Rappresenta più o meno l'andamento della propria squadra o perlomeno a livello prolifico, senza il conteggio dei punti. Se la W3 Maccarese quest'anno sta facendo una grande stagione, nel girone A di Eccellenza laziale, è anche per merito del suo centravanti: Davide Follo. Quest’ultimo, 14 delle 40 reti totali siglate dai bianconeri provengono soltanto da lui. Anche se, per quanto riguarda le marcature generali, è secondo al collega Daniel Rossi del Valmontone che con 16 gol all'attivo è primo in solitaria. Un duello notevole, perché entrambi rappresentano le prime due della classe, ognuna avente l'obiettivo di salire in Serie D evitando i playoff.

Sempre nel medesimo gruppo, è presente anche il Fiumicino, con una posizione di classifica però ampiamente diversa rispetto a quella della W3. L'ultimo posto ricoperto, sta influendo anche sullo score e la difficoltà nel segnare non è più ormai una realtà così remota. Sono solo 14 i sigilli messi a segno in quest'annata poco positiva e 3 appartengono al miglior marcatore rossoblu, quel giocatore che lo scorso anno ha traghettato il club sino alla promozione nell'attuale campionato di Eccellenza: Andrea Pischedda.

QUI PROMOZIONE. Scendiamo di categoria ma forse saliamo di qualità, perché che il Fregene Maccarese di mister Natalini giochi un bel calcio è ormai sotto gli occhi di tutti. Seconda posizione nel girone C di Promozione e piena zona playoff, a -6 punti di distanza dal Pro Calcio Tor Sapienza primo. La chiave del successo, oltre ad un ottimo gioco mostrato sino ad ora, passa anche per i piedi di Micheal Dipilato. Autore di 11 reti sulle 39 complessive in campionato, è il calciatore con più gol nei biancorossi, quarto peraltro nella classifica capocannonieri del torneo a -2 dalle prime posizioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA