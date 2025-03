Al Secondiano Cosimi ritorno alla vittoria per l'Evergreen in serie D, che sconfigge per 5-0 l'Olimpus Torraccia. Protagonista della serata Incorvaia con una doppietta, in gol anche Paolini e Traini. Con questo successo la squadra di Fabrizio Fattori rimane al secondo posto in classifica. «L’appuntamento è di quelli da non sbagliare - raccontano dall'emergenza- dopo l’amarezza per i punti lasciati per strada nelle ultime settimane, la squadra gialloblù torna tra le mura amiche per tornare a dettare legge a partire dall’avversario di serata, l’Olimpus Torraccia. L’intento si percepisce con chiarezza fin dai primi minuti di gioco quando dopo appena qualche giro d’orologio si contano già almeno quattro nitide occasioni da rete, nonostante la forte pressione iniziale però, il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. La partita si sblocca all’improvviso su un calcio piazzato: Agozzino finta il tiro e appoggia a Traini che di prima intenzione con il destro è abile ad incrociare nel sette dalla parte opposta: Evergreen in vantaggio alla fine della prima frazione di gioco. Al ritorno in campo dopo l’intervallo, lo spartito non cambia e il vento soffia forte nella direzione desiderata: Paolini sposta il pallone e lascia partire un destro da fuori area che batte l’estremo difensore ospite per il raddoppio civitavecchiese. E’ lo stesso n.9 poco più tardi a toccare in profondità per l’accorrente Incorvaia che anticipa tutti e deposita in fondo al sacco da posizione defilata triplicando le marcature per la formazione di Mister Fattori. A questo punto del match, a cavallo della metà del secondo tempo l’Olimpus Torraccia si gioca la carta portiere di movimento che però viene neutralizzata al meglio da un ottimo Simonante e da un Evergreen unita e concentrata che chiude gli spazi e chiude anche il match con Marcucci e ancora Incorvaia per il 5-0 finale. Un successo importante, che rimette in moto al meglio il motore di una squadra che vuole premere forte sull’acceleratore per non smettere di sognare. Il campionato è ancora lungo, noi siamo lì».

