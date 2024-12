Si chiude con una battuta d’arresto il girone d'andata di Serie B per la squadra maschile della Flavioni. A Roma i gialloblu hanno perso per 24-19 contro l'Handroma. Al sette di Alessandro Righetti non sono bastati i sei gol di Pagano, i cinque di Santini e i quattro di Savignani. La Flavioni chiude la prima metà della prima fase all'ultimo posto con un punto. «Abbiamo comunque disputato un’ottima partita - dichiarano dalla Flavioni - una vera prestazione di squadra. Non abbiamo mollato mai la partita. Purtroppo paghiamo la mancanza di esperienza in certi momenti».

