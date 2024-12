Non è ancora arrivato il momento della prima vittoria stagionale della Flavioni Finestra Perfetta in serie A2. In Puglia le gialloblu sono state sconfitte per 27-21 dal Conversano.

Le padrone di casa hanno subito distanziato il gruppo di coach Patrizio Pacifico nel primo quarto d'ora del match. Nella ripresa gli affari si complicano con il guizzo delle padrone di casa, che vanno anche a -12, prima del ritorno finale delle civitavecchiesi.

Dal punto di vista realizzativo in evidenza Spigarelli con sette reti. Con questa sconfitta la Flavioni è sempre fanalino di coda con zero punti.

