La Flavioni Handball è pronta a scendere in campo nella B Cup femminile, un nuovo campionato che segna un importante capitolo per la società, ma anche l’atteso ritorno del campionato di Serie B maschile. Questo percorso rappresenta un’opportunità per valorizzare le giovani leve e per riaffermare il valore del vivaio, sia nel settore femminile che in quello maschile.

Eleonora Gorla, presidente della Handball Flavioni, afferma: «Non è stato facile dire addio alla Serie A2, ma la cittadinanza e il mondo sportivo conoscono bene le motivazioni. Dal 2018 siamo senza impianto, a causa di una nevicata e della successiva gestione politica e amministrativa che ha creato molte difficoltà. Nonostante tutto, affrontiamo questo nuovo campionato con entusiasmo, pronti a mettere in luce le giovani atlete e misurarci con squadre nuove, alcune delle quali non abbiamo mai affrontato prima».

Fernando De Paolis, direttore sportivo della Flavioni, aggiunge: «La prima partita in casa sarà un vero evento. Giocheremo contro Sportinsieme, una squadra che non conosciamo bene, ma che non vediamo l’ora di affrontare. Vogliamo goderci questa esperienza e riportare il lato sociale più vicino a quello agonistico. Le ragazze sono state incredibili negli anni passati, affrontando sacrifici immensi, e ora vogliamo che si sentano orgogliose di questo percorso. Ci aspetta anche una seconda partita entusiasmante contro Tushe Prato, una realtà che sta crescendo molto nel panorama giovanile».

Patrizio Pacifico, allenatore della squadra femminile, parla con grande passione del sacrificio delle sue atlete: «Le ragazze sono un esempio di dedizione e determinazione. Allenarsi tardi, alle 20.30, e affrontare le difficoltà logistiche non ha mai spento il loro spirito. Hanno sempre messo il cuore in ogni allenamento, e sono fiducioso che anche in questa stagione tireranno fuori il meglio. Il nostro obiettivo è vincere quante più partite possibile, ma soprattutto goderci il percorso e costruire una squadra forte e unita. Sono orgoglioso di loro, sono un gruppo che non si arrende mai, e questo è il nostro punto di forza».

Parallelamente, la Flavioni è orgogliosa di annunciare il ritorno del campionato di Serie B maschile. I ragazzi gialloblu, anch’essi provenienti al 100% dal vivaio, si stanno preparando con grande determinazione per affrontare questa nuova stagione. Purtroppo, per motivi di impegni e tempistiche, coach Pacifico non potrà essere al fianco della squadra maschile, ma i ragazzi saranno guidati con competenza e passione dai coach Righetti e Alex Blanaru. La squadra maschile si appresta a partecipare con entusiasmo a questo importante campionato.

La prima partita della B Cup Femminile si terrà il 10 novembre alle ore 17 al Palazzetto dello Sport di Civitavecchia, contro la squadra Sportinsieme. «Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, per sostenere le nostre ragazze. L’ingresso è gratuito per tutte le partite e vi aspettiamo numerosi per rendere ogni partita una festa di sport e passione. Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sui nostri canali social: Instagram @handballflavioni e Facebook» concludono dalla Flavioni.

