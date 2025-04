Non solo serie B per la Flavioni. Sabato scorso, prima del via dell’incontro della squadra di Patrizio Pacifico contro l’Ariosto, c’è stato un gustoso prepartita. Ad esibirsi sul parquet del PalaSport Insolera-Tamagnini sono stati i bambini della squadra Under 11, allenati dalla professoressa Nadia Stanzione, con i giovanissimi pallamanisti che si sono ampiamente divertiti, alla presenza di genitori e parenti sugli spalti, che sono venuti a sostenerli. Si tratta di un progetto nuovo, quello messo in piedi dalla società civitavecchiese, per favorire l’accesso alla pratica della pallamano e pensare al futuro del movimento locale. Tutto questo in una situazione non semplice, in quanto avendo degli spazi campo in orari particolari, per la società Flavioni non è facile curare questa fascia d’età.

