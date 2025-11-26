E' tornata con una prestigiosa medaglia d'argento, conquistata in Brasile , Flavia di Cicco, brava atleta della Meiji Kan di Via Terme di Traiano.

La allieva della Maestra Virginia Pucci, ha gareggiato, nei giorni scorsi, ai Giochi Panamericani Internazionali della IKU che si sono tenuti nella città turistica di Natal, capoluogo dello Stato federale do Rio Grande do Norte .

A questa edizione continentale americana sono state 12 le nazioni presenti per un totale di 840 atleti di tutte le classi di età, che si sono cimentati nei 4 giorni di gara con un acceso spirito agonistico ma in una atmosfera di amicizia e di rispetto reciproco che, i “carioca”, sanno trasmettere al massimo livello.

Ottima la organizzazione del Maestro Gilles Willemin padrone di casa ed anche , Presidente mondiale della IKU.

Flavia di Cicco ha saputo, anche in questa trasferta, tenere alti i colori dello sport civitavecchiese e del karate nazionale; inserita per la prima volta nella categoria piu' difficile, i Seniores Kata (18-40 anni), ha brillantemente superato sia le due fasi eliminatorie , sia la semi finale dovendosi accontentare della seconda “piazza” del podio dopo una entusiasmante finale con la beniamina di casa Nayara Doria .

Presente alla trasferta brasiliana anche il Maestro Stefano Pucci che, oltre a condurre la rappresentativa FIK presente alla gara, era stato convocato dalla Federazione internazionale, nella sua qualità di Presidente della Commissione tecnica, a tenere i corsi per coach ed ufficiali di gara ed a dirigere la organizzazione dei tatami di gara.

