VITERBO - Antivigilia per le nostre tre principali formazioni calcistiche.

In serie D la Flaminia che ha lavorato bene in questa settimana dopo la vittoria esterna contro l’Ostia Mare si prepara alla dura gara interna di domenica in programma al Madami contro la capolista Livorno che con merito sta guidando dall’inizio della stagione il girone E del campionato di serie D. Rossoblu che sulla carta sembrano chiusi dal pronostico ma mister Abate ed suoi ragazzi non partono battuti e vogliono rendere vita tuttaltro che facile alla capolista. Sponda Livorno è previsto il pubblico delle grandi occasioni. E’ il match valido per la 14esima giornata del girone di andata.

Nel campionato di Eccellenza Fc Viterbo e Sorianese stanno mettendo a punto i loro dettami tecnici per le gare casalinghe di domenica. Inizierà la Sorianese che alle 11 ospiterà al “Celso Perugini” una Boreale in flessione dopo un ottimo avvio di stagione. Dopo l’immeritato e sicuramente bugiardo risultato di Rieti di domenica scorsa la Sorianese è pronta a gettare nella contesa tutte le sue capacità per tornare a riassaporare i tre punti. Sulla carta è decisamente più agevole il compito che attende la Fc Viterbo domenica alle 14,30 al Rocchi contro la Luiss, fanalino di coda del girone.

Gialloblu rilanciati dalla vittoria di domenica scorsa sul campo della capolista Civitavecchia e galvanizzata dall’arrivo del bomber Andrea Cardillo, pezzo da novanta per la categoria e che per venire a Viterbo ha rescisso il contratto che lo legava al Pomezia.

E Cardillo contro la Luiss potrebbe fare il suo esordio sin dal primo minuto di gioco. Intanto in settimana si sono giocate le gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Regionale di Eccellenza che hanno sancito le qualificazioni di Valmontone, Unipomezia, Gaeta e Montespaccato con quest’ultimo che ha eliminato proprio il Civitavecchia.

Gli abbinamenti delle semifinali del 18 dicembre ed 8 gennaio prevedono le sfide tra Gaeta - Valmontone e Unipomezia - Montespaccato.