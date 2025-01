Un punto nelle ultime cinque giornate e l’anno nuovo è iniziato come era finito quello vecchio e vale a dire con una sconfitta per la compagine della Flaminia Calcio che nella prima giornata di ritorno del girone E della serie D ha perso a Montevarchi per 2-1. E stavolta non è stato sufficiente neanche trovare il gol del vantaggio visto che nella ripresa i toscani hanno continuato a spingere trovando le reti del sorpasso al 21’ con Ciofi e al 32’ con Orlandi dal dischetto. Gol che hanno ribaltato lo 0-1 messo a segno in mischia dal difensore Lo Zito nel primo tempo. A nulla per il momento sono serviti gli inserimenti dei nuovi tutti scesi in campo domenica. Campionato che si fa sempre più in salita per i rossoblù di mister Abate che domenica prossima saranno nuovamente attesi da una sfida in trasferta e da un altro scontro diretto con il Figline Valdarno che ieri pomeriggio ha giocato e pareggiato per 0-0 il posticipo della prima di ritorno nel derby contro la Sangiovannese. Si confida in un’altra settimana di lavoro che possa servire allo staff tecnico della Flaminia di far inserire al meglio gli ultimi arrivati ma è chiaroche di domenica in domenica la situazione si fa sempre più complicata con la classifica che tende ad allungarsi per quanto riguarda la distanza tra l’area retrocessione e quella della salvezza diretta. In vetta domenica super per il Livorno che ha asfaltato per 5-0 un irriconoscibile Follonica Gavorrano ed è tornato ad allungare sul Grosseto che rimane la sua avversaria più pericolosa con i torellini maremmani che hanno interrotto la unga striscia positiva di 8 successi perdendo ad Orvieto per 2-1. Ko che è costato al Grosseto anche il secondo posto visto che è stato scavalcato dal Seravezza Pozzi che nel match di domenica sera ha battuto per 2-0 il fanalino di coda della Fezzanese che insegue la Flaminia a 3 punti.