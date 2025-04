Penultima giornata di ritorno del campionato di Serie D e nel girone E confronto “campale” e che può valere l’intera stagione per la Flaminia di mister Nofri. Domani alle 15 al Madami di Civita Castellana arriva la Sangiovannese diretta concorrente nella corsa alla salvezza e che in graduatoria insegue i rossoblu con un punto di ritardo. A due giornate dal termine le due squadre sono ancora condannate a disputare i playout per centrare la salvezza con la Flaminia che lo giocherebbe in casa contro il Terranuova Traiana e la Sangiovannese in trasferta contro gli umbri dello Sporting Trestina ma saranno queste ultime due giornate a decidere tutto anche in considerazione del fatto che con due soli punti di vantaggio sulla Flaminia a quota 39 c’è il terzetto composto da San Donato Tavarnelle, Follonica Gavorrano e Aquila Montevarchi e al momento sono ben 8 le squadre che sono coinvolte per evitare il penultimo posto che porta alla retrocessione diretta ed un posto nei playout. Mister Nofri può contare su tutti gli effettivi a sua disposizione e bomber Tascini e compagni sono carichi per questa gara in cui la posta in palio vale il doppio. Il programma completo della penultima giornata è il seguente: Montevarchi (39)-San Donato Tavarnelle (39); Flaminia (37)-Sangiovannese (36), Ghiviborgo (51)-Grosseto (49), Livorno (69)-Fulgens Foligno (57); Orvietana (49)-Fezzanese (25), Poggibonsi (42)-Follonica Gavorrano (39), Seravezza Pozzi (53)-Sporting Club Trestina (37), Siena (48)-Ostia Mare (44) e Terranuova Traiana (35)-Figline (34).

©RIPRODUZIONE RISERVATA