CIVITA CASTELLANA – Domenica la gara valida per la quarta giornata di andata del girone E della serie D tra Flaminia e Fulgins Foligno. Ritorna al Madami quindi la compagine di mister Nofri e lo fa con la voglia matta di riscattare la sconfitta di Siena che è coincisa con il primo ko stagionale dopo i pareggi delle prime due giornate. Andamento lento sinora per una Flaminia che con soli 2 punti ottenuti sui nove avuti a disposizione è chiamata a cambiare decisamente il passo per recuperare posizioni in graduatoria e per poter ambire ad un campionato di ben altro livello rispetto a quello messo in atto in questo avvio di stagione. La nota positiva è il ritorno in campo dell’attaccante Sirbu che ha scontato il turno di squalifica dopo il rosso rimediato contro il Figline. Non è da escludere da parte del tecnico della Flaminia anche qualche accorgimento tecnico-tattico per cercare di cambiare le carte in tavola e rendere la squadra più competitiva dal punto di vista realizzativo e più ermetica in fase difensiva visto che in tutti gli impegni ufficiali sin qui disputati ha sempre subito reti.

Al.Giu.Vir.