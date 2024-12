La Flaminia si conferma regina dei pareggi e sale a quota 14 dopo l’1-1 sul campo della Romana Fc. Buona prestazione da parte del team di mister Nofri che era passato in vantaggio con un gol di Massaccesi al 10’ della ripresa al quale è poi seguito una serie di occasioni per i padroni di casa che sono pervenuti al pareggio con Armini. Un po’ di rammarico in casa rossoblu quindi per non aver saputo gestire il vantaggio in quella che di fatto era una sorta di ultima occasione per cercare di rintrare nel giro playoff facendo la corsa proprio sulla Romana che con questo pari resta di ben 8 punti davanti ai viterbesi quando mancano soltanto tre turni al termine. Flaminia che in classifica scivola in ottava posizione per la concomitante vittoria del Cynthia Albalonga per 5-1 sul Trastevere. Tre turni alla conclusione per provare ad arrivare a quella sesta piazza (che dista solo due lunghezze) eguagliando così il piazzamento della scorsa stagione. Domenica al “Madami” arriva il quotato Cassino, seconda forza del girone insieme alla Nocerina, poi ci sarà la trasferta in Sardegna contro l’Atletico Uri e ultima di campionato in casa con il Sassari Calcio Latte.

Intanto in coda si è fatta sempre più disperata la situazione delle cenerentole Boreale e Budoni destinate alle due retrocessioni dirette mentre se il campionato si fosse concluso domenica i playout avrebbero visto le sfide Atletico Uri-Nuova Florida e Sassari Calcio Latte-Gladiator.

©RIPRODUZIONE RISERVATA