Vigilia dell’ultima giornata di andata nel campionato di serie D e quattordicesimo turno di andata nel campionato di Eccellenza prima della sosta di Natale. Domenica alle 14,30 la Flaminia torna al Madami per la sfida contro il San Donato Tavarnelle e per i rossoblu di mister Abate sarà l’ennesimo tentativo di andare a conquistare quel successo tra le mura amiche che sinora è sempre sfuggito. Ora più che mai al posto delle parole servono i fatti per mister Abate ed i suoi ragazzi chiamati ad una grande prova e ciò che più conta a conquistare un successo che serve come il pane vista la pessima posizione in classifica con un penultimo posto che incute inevitabili timori. Impegni casalinghi invece nel turno pre-natalizio dell’Eccellenza per la Fc Viterbo e la Sorianese che sono reduci da una settimana ricca di impegni extra sportivo tra cene di Natale e varie visite dei rapprentanti delle due compagini presso le strutture sanitarie del capoluogo dell’Ospedale di Belcolle e di Villa Immacolata. Ora tornano i fari puntati sulle prestazioni sportive con la compagine di mister Del Canuto che domenica alle 11 andrà alla ricerca dei tre punti nel match casalingo contro l’Aranova mentre i gialloblù di mister Gardini inseguiranno il sesto risultato utile e in particolare la quarta vittoria consecutiva nel confronto interno contro l’Aurelia Antica Aurelio che si giocherà all’inconsueto orario delle ore 16. Intanto è destinato a diventare una bolla di sapone il ricorso presentato dal Fiumicino per la gara casalinga persa domenica per 3-1 contro la Fc Viterbo. Il motivo del ricorso della compagine romana è dovuto al fatto che l’arbitro non ha permesso di battere un calcio di punizione dal limite alla fine del primo tempo perché ha considerato il tempo scaduto. Per ora il risultato non è stato omologato ma è scontato che il ricorso del Fiumicino che imputerebbe all’arbitro un errore tecnico verrà respinto.