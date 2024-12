La bellezza di 64 incontri che serviranno per stabilire i nomi delle 64 formazioni che andranno a far parte del tabellone dei 32esimi di finale della Coppa Italia di serie D.Cerca strada anche la Flaminia Calcio che domenica alle ore 17 al Madami ospiterà il Guidonia Montecelio in un confronto senza appello, da “dentro o fuori”. In caso di parità al 90esimo la qualificazione verrà decisa ai calci di rigore. Flaminia e Guidonia Montecelio (che è l’ex Monterosi Tuscia di Lega Pro) si sono accordate per posticipare il confronto alle 17 anche per ovviare alle caldissime temperature di questi giorni. Tra gli ospiti da segnalare la presenza in panchina di David D’ Anton, il mister di Capranica che tra l’altro è anche un ex avendo militato nella compagine civitonica a fine carriera. Direzione del match affidata al fischietto Emanuele Vellocci di Frosinone, assistenti Angelo Calce ed Edoardo Venturini di Ostia Lido. Sempre domani si giocherà Trastevere-Atletico Lodigiani e non è da escludere che chi uscirà vittoriosa dalla gara del Madami affronterà ai 32esimo la vincente di questa altra sfida visto che la Lnd cerca di rispettare i criteri geografici in questi primi turni della competizione. Trentaduesimi che torneranno con le gare del 6 novembre. Intanto ieri sera presso il parco Ivan Rossi la Flaminia Calcio del presidente Bravini è stata presentata alla città. Sempre da oggi sino al 15 settembre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per le partite casalinghe della nuova stagione, al costo di 100€. La società ha inoltre deciso di premiare i tifosi più tempestivi: chi avrà sottoscritto l’abbonamento già da oggi riceverà in omaggio il biglietto per la partita di Coppa Italia di domenica. Costo del tagliando 12 euro.