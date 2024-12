CIVITA CASTELLANA – Penultima giornata di andata nel girone G della serie D anticipata al sabato con la sola eccezione della sfida Sarrabus-Romana che si giocherà domenica alle 14,30. Poi mercoledì prossimo ultimo turno dell’andata e del 2023 con il campionato che andrà alla pausa Natalizia e che tornerà il 7 gennaio. Esami sardi per la Flaminia Calcio che domani alle 14,30 torna al Madami per la sfida interna contro l’Atletico Uri e poi mercoledì si recherà in Sardegna per il confronto con il Sassari Calcio Latte Dolce. Oggi assenze importanti per i rossoblu che devono fare a meno degli squalificati Marchi (appiedato per due turni dal giudice sportivo) e Lorusso. Vietato sbagliare per una Flaminia che con i suoi soli 16 punti occupa una ben poco invidiabile tredicesima posizione in piena zona play out con un bilancio di sole 3 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Sardi senza mezzi termini in trasferta dove hanno ottenuto 4 vittorie e 4 sconfitte con 0 pareggi e che sono reduci dal pareggio interno a reti bianche con il fanalino di coda Gladiator. Direzione del match affidata al signor Lorenzo Moretti di Cesena, assistenti Savino Sciotti di Bologna e Marco Crostella di Frosinone. Oltre le due suddette gare ecco il resto del programma nel turno odierno:Boreale-San Marzano, Budoni-Cassino, Cavese-Anzio, Gladiator-Cynthia Albalonga, Nocerina-Trastevere, Nuova Florida-Sassari Calcio Latte, Ostia Mare-Ischia Calcio. Al comando del girone la Cavese con 5 punti di vantaggio sul Sarrabus Ogliastra.