Dopo la breve pausa per le vacanze pasquali ha ripreso ad allenarsi la Flaminia Calcio che domenica alle 15 ospiterà i campani del San Marzano nella gara valida per la 30esima e quintultima giornata del girone G della Serie D. Morale alto per il team di mister Nofri dopo la bella vittoria nel turno infrasettimanale di giovedì scorso sul campo dell’Anzio dove i rossoblu si sono imposti con un largo 6-0 esterno poco pronosticabile alla vigilia almeno per quanto riguarda l’entità dell’esito finale. Tra i più festeggiati il super bomber Dorin Sirbu autore di una tripletta da “superman” che è stata omaggiata dalla squadra con la classica consegna del pallone, con le firme di tutti i suoi compagni. E con questi tre gol l’attaccante civitonico, che tra l’altro per il noto infortunio ha saltato molte gare nel corso della stagione, sale a quota 9 in totale e può puntare al podio nella classifica dei cannonieri del girone dove comanda Cardella della Nocerina con 18 reti davanti a Calì della Romana a 16 e Abreu del Cassino a 11. Poi a 10 reti abbiamo il quartetto formato da Crecenzo del Trastevere, Sartor del Cynthialbalonga, Baldassi dell’Ischia e Messina del Gladiator. Flaminia che con i tre punti contro l’Anzio staziona in nona posizione con 40 punti e che a 450 minuti dal termine della stagione cercherà di migliorare la sua graduatoria in quest’ultimo mese di campionato dove è attesa dal match interno di domenica con il San Marzano (39 punti) e poi nell’ordine dalla trasferta con la Romana Fc (48), poi il 21 aprile la sfida a domicilio contro il Cassino (48), ultima trasferta in Sardegna contro la pericolante Atletico Uri (30) e chiusura al Madami il 5 maggio contro il Sassari Calcio Latte (31). Domenica l’attaccante Lorusso sconterà il secondo turno di squalifica.

«La partita di Anzio è stata molto positiva e ci ha messo in una situazione di classifica molto serena - afferma il capitano rossoblu Alessandro marchi - dobbiamo continuare così è fare queste cinque partite al massimo. Nel girone di ritorno siamo una delle squadre che ha fatto più punti e ci teniamo a chiudere bene e fare più punti possibili. Il mio obiettivo è quello di superare i 49 punti dell’anno scorso e finché la matematica ce lo consentirà proveremo a raggiungere i playoff. Dobbiamo onorare al meglio il campionato, poi a maggio tireremo le somme ma comunque sono contento del percorso perché dopo un girone d’andata maledetto non era da tutti fare un girone di ritorno del genere e questo vuol dire che la squadra ha dei valori importanti».

