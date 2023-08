VITERBO - Ultime verifiche per Flaminia Calcio Civita Castellana e Favl Cimini Viterbo le più alte in grado del calcio della Tuscia che militano rispettivamente nei campionati di serie D ed Eccellenza Laziale. Domani alle 10.30 la Flaminia di mister Nofri ospita nel ristrutturato stadio del Madami la pari categoria Fc Romana. Un confronto dal quale il tecnico umbro si attende buone indicazioni dopo le precedenti amichevoli giocate contro Favl Cimini Viterbo, Aquila e Narnese. In settimana i rossoblu conosceranno il loro girone di serie D, campionato che prenderà il via il 10 settembre mentre il 3 settembre ci sarà l’esordio in Coppa Italia per la sfida del primo turno contro l’Ardea.

In casa Favl Cimini Viterbo invece penultima settimana di lavoro in quel di Vallerano prima dell’esordio in campionato fissato per il 3 settembre sul terreno della quotata Pomezia. Ieri per la Favl Cimini Viterbo sgambatura contro il team di Promozione del Monterotondo. Intanto la borsa della spesa è sempre aperta e dopo l’ingaggio del portiere Under classe 2004 Flavio Marasca nelle ultime ore ci sono stati altri due ingaggi. A disposizione di mister Nardecchia e del suo vice Siddi ci sono Papa Medoune Seck che è tornato nella Tuscia. Il centrocampista senegalese classe 1994 è un nuovo calciatore della Favl Cimini Viterbo. Per lui infatti due stagioni nel viterbese con le casacche di Montefiascone (è stato allenato da mister Siddi) e Montalto prima di trasferirsi prima in Sardegna al Castiadas e poi all’Aprilia in serie D. La scorsa stagione Papa Seck ha militato da gennaio nel Sona (girone B di serie D) collezionando nel girone di ritorno 14 presenze. In mezzo per lui anche un’esperienza nella National 3 francese nelle fila dell’Amiens. E con Seck è arrivato anche Ovidiu Morariu, difensore romeno classe 1989 di 188 centimetri con un passato nei professionisti della propria nazionalità. Dall’ultima stagione nella Serie A romena con la maglia della Steaua, il calciatore ha fatto poi già conoscenza del calcio laziale per aver vestito nella passata stagione la casacca del Terracina. Entrambi sono stati utilizzati nell’allenamento congiunto contro il Monterotondo.

