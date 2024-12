Ventisettesima giornata nel girone G del campionato di Serie D e la Flaminia Civita Castellana vuole insistere nella sua eccellente serie positiva che dalla zona playout l’ha portata sino all’ottavo posto a sole sei lunghezze da quel quinto posto utile per poter partecipare ai playoff. E per quanto il “recupero” su chi la precede (Flaminia a 36, Saarrabus Ogliastra a 39; Ostia Mare a 41 e per l’appunto la quinta che è l’Ischia a 42) non è dei più semplici ecco che la parola d’ordine nel clan di mister Nofri è quella di non lasciare nulla di intentato e di crederci sino in fondo quando al termine della stagione regolare mancano ancora 8 turni con 24 punti a disposizione. Domani il calendario sulla carta sembra fare un bel favore a Chicarella e compagni che alle 15 sono di scena sul campo del fanalino di coda Boreale con i romani in grossa difficoltà come dimostrano i soli 18 punti ottenuti con lo score di 2 vittorie, 12 pareggi e ben 12 sconfitte. Tornare da Roma con altri tre punti è fondamentale per la risalita. Direzione del confronto affidata a Francesco Scarati di Termoli, assistenti De Lucia di Frosinone e Martino di Cassino. Questo l’intero programma della 27esima giornata: domani alle ore 14.30 Cassino-Gladiator, Cavese-Nuova Florida, Cynthia Albalonga-Atletico Uri, Romana Fc-Trastevere e Sassarri Calcio Latte-Ischia Calcio. Alle ore 15 Anzio-Nocerina, Boreale-Flaminia, Budoni-Sarrabus e San Marzano-Ostia Mare.

Al. Giu. Vir.

