CIVITA CASTELLANA - Prosegue il precampionato della Flaminia Calcio Civita Castellana, la più alta in grado nel panorama del calcio viterbese. I rossoblu domenica hanno disputato il loro terzo test pareggiando per 3-3 a Riano contro la pari categoria del Roma City. Un confronto che ha fatto da seguito a quello vinto agevolmente per 3-0 contro la Favl Cimini (Viterbo Fc) e alla sconfitta in quel di Canepina con il ko per 1-0 contro l’Aquila. Nel match contro la Roma City è stato un confronto a due volti anche alla luce dei tanti cambi attuati dai tecnici Maurizi (Roma City) e Nofri (Flaminia). Prima frazione di gioco tutta dalla parte del team romano che è passato sul 3-0 dimostrando di aver approcciato meglio la gara. Nella ripresa la formazione civitonica ha mostrato orgoglio e carattere ed ha operato la rimonta che si è concretizzata con le realizzazioni di Benedetti, Stauciuc e Fumanti. Confronto caratterizzato dalla caldissima temperatura e che ha condizionato i ritmi delle due compagini.

IL TABELLINO. Roma City: Muraca, Fradella (18’st Ferrante), Scognamiglio (40’st Tinti), Codromaz, Delmastro (1’st Ylan), Diniz, Capece (26’st Cabella), Gelonese (22’st Proia), Perroni (11’st Bonello), Di Renzo, Sparacello (26’st Mancino). A disposizione: De Fazio, De Fabio, Martinoli, Akorly. Allenatore: Maurizi.

Flaminia Civita Castellana: Piersanti, Pericoloni, Tufano (28’pt Igini), Mattia (14’st Fumanti), Benedetti, Boccaccini, Lo Russo, Marchi, Gesmundo (28’pt Perez), Tirelli (1’st Stauciuc), Sirbu. A disposizione: Chicarella, Penchini, Massaccesi, Paun, Muti, Celentano, Pedro, Oliva. Allenatore: Nofri.

Marcatori: Di Renzo 15’pt e 39’pt (R), Delmastro 18’pt (R), Benedetti 36’st (F), 37’st Aut. Codromaz (F), 46’st Fumanti (F).

Questa mattina il club del presidente Bravini ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Caio De Cenco. Flaminia che ora riparte per un’altra settimana di allenamenti, mercoledì è prevista un’amichevole nel rinnovato “Madami” di Civita Castellana per avvicinarsi al primo impegno ufficiale della stagione con il confronto di Coppa Italia del 3 settembre contro l’Ardea. Gara del primo turno del tabellone nazionale di Coppa Italia di serie D che prenderà il via domenica con il turno preliminare al quale partecipano le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro, i 17 club vincenti dei playout 2022/2023 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 9 società classificate al termine della scorsa stagione al 12^ posto dei gironi a 18 sodalizi, al 14^ in quelli a 20 squadre, le 5 squadre ripescate, il Casarano con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina, 1 società ad avvenuta definizione dell’organico. Al 1° turno, in programma il 3 settembre, composto da 64 gare ad eliminazione diretta, partecipano le 38 società vincenti il preliminare ed i 90 club aventi diritto. L’ordine di svolgimento delle gare del preliminare e del 1^ turno è stato sorteggiato dal dipartimento interregionale. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.

