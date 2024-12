Terzultima di andata nel girone G del campionato di Serie D e la Flaminia Civita Castellana “riprova” ad infrangere quel tabù trasferta con il match di domani delle ore 14.30 sul campo del Cassino dove si giocherà a porte chiuse. Frusinati ben messi con il loro quinto posto a quota 22 che al momento garantisce l’accesso ai playoff, viterbesi in seria difficoltà con un tredicesimo posto che al momento porta dentro la griglia del play out e che cercano certezze dopo le ultime due gare che hanno fruttato un solo punto e un rendimento esterno da completa retrocessione con due miseri pareggi e ben 4 sconfitte. Flaminia che insieme al Budoni e al fanalino di coda Boreale è la squadra del raggruppamento che non ha mai vinto un solo incontro lontano dalle mura amiche. Il “criticato” mister Nofri dovrebbe schierare una Flaminia dal modulo 4-3-3 con questa formazione: Piersanti, Pericolini, Fumanti, Boccaccini, Penchini, Igini, Benedetti, Mattia, Lorusso, De Cenco e Bertoli ma non è da escludere qualche novità. Il programma completo di questa 17esima giornata di andata è il seguente: oggi alle ore 14 San Marzano (20)-Sarrabus Ogliastra (29). Ore 14.30 Atletico Uri (19)-Gladiator (10), Boreale (9)-Budoni (13), Cassino (22)-Flaminia Calcio (15), Cynthia Albalonga (23)-Cavese (32), Ischia Calcio (22)-Trastevere (13), Romana Fc (20)-Ostia Mare (19), Sassari Calcio Latte (18)-Nocerina (21). Ore 15 Anzio (11)-Nuova Florida (19).

